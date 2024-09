"Problema a laringe e faringe". Raf ricoverato e operato: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un intervento chirurgico programmato da tempo e necessario per la sua voce: Raf, Raffaele Refioli all'anagrafe, racconta cosa è accaduto ai propri fan e li rassicura. In un video pubblicato dalla moglie Gabriella Labate nelle sue storie di Instagram, il cantante spiega da un letto di ospedale, dove si trova tuttora ricoverato e con una flebo attaccata al braccio, perché l'operazione si è resa necessaria.

"Tutto a posto", dice Raf rivolgendosi al pubblico, "era solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche le prestazioni del canto" . Un intervento che si è reso necessario a causa di un fastidio che il cantante si trascinava dietro da qualche tempo. "Avevo un piccolo problema alla faringe e alla laringe, insomma in questa zona qui" , prosegue l'artista, indicando la zona nella quale è stato operato.

"La sedazione non è passata ancora" , spiega scherzando la moglie Gabriella dall'altra parte della fotocamera. "La sedazione non è passata" , conferma il cantante sorridendo verso la compagna di una vita, "però è una tecnologia avanzata e poco invasiva" . Per cui ormai il peggio è alle spalle e si può pensare alle fasi di recupero. "Niente, tutto a posto" , rassicura Raf verso la conclusione del video rivolgendosi ai suoi numerosi fan, "ciao ciao".

Il solido legame tra il cantante e la moglie Gabriella Labate emerge con forza anche nei pochi secondi del filmato pubblicato sui social della donna: la coppia, che si è conosciuta nel 1987, è convolata a nozze nel 1996 e resta unita come agli inizi della relazione. Del primo incontro tra l'artista e la showgirl ed ex primadonna del Bagaglino, da cui scaturì un colpo di fulmine, ha parlato lo stesso Raf in un'intervista concessa a Il Corriere qualche tempo fa.

"Mi sono messo a provare da solo sul palco davanti alle sedie vuote. A un tratto arriva lei e si siede. Mi fissa. Mi cade la sigaretta. Mi cade lo spartito. Le stavo antipatico, credeva fossi un montato. Lì però ha capito che ero soltanto imbranato e timido, non str***o. Dopo l’ho invitata a cena" , raccontò il cantante. "Quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto" , rivelò la moglie nel corso di un'intervista a Verissimo.

"Quando ci chiedono qua è il nostro segreto non sappiamo rispondere... Il segreto è vivere"

. Proprio a Gabriella, con cui Raf ha avuto due figli, è dedicata "Sei la più bella del mondo", una delle canzoni più apprezzate e di successo firmate dall'artista.