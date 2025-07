"Problemi di salute": Simone Cristicchi annulla la prima data del tour

Il concerto di Simone Cristicchi, previsto per il 12 luglio al Forte di Bard nell'ambito della rassegna Aosta Classica, è stato annullato "a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell'artista".

"L'artista e l'organizzazione si scusano con il pubblico per l'inconveniente e ringraziano per l'affetto e la comprensione dimostrati", conclude la nota degli organizzatori che non aggiungono dettagli sulle condizioni del cantante romano e che garantiscono che i biglietti verranno rimborsati. 'Dalle tenebre alla luce - Summer tour 2025', quello che doveva essere il tour estivo dal titolo per celebrare non solo l’ultimo album ma anche i 20 anni di carriera dell'artista romano partirà in ritardo rispetto alle previsioni. Dopo la prima tappa ad Aosta, Cristicchi avrebbe dovuto calcare i palchi di tante altre città italiane tra cui Verona, Fiesole, Palmanova, Marina di Pietrasanta e Paestum. “Sarà uno show completo, con musica, racconti, teatro e poesia. Per la prima volta canterò dal vivo tutti i brani del nuovo disco”, aveva detto Cristicchi parlando del tour nato sulla scia del suo ultimo album uscito il 14 febbraio scorso in cui spicca il brano Quando sarai piccola, portato all'ultimo Festival di Sanremo. Una canzone che “parla dell'amore che si riceve e si restituisce, del ciclo della vita”. Ad accompagnarlo nel tour avrebbe dovuto esserci la sua band storica.

Ora bisognerà vedere se le condizioni di salute del cantautore romano miglioreranno nei prossimi mesi e se potrà mantenere fede agli altri suoi impegni artistici: da ottobre in teatro con Trieste 1954 e da gennaio con Franciscus - Il folle che parlava agli uccelli: “Sarà una finestra sul mio mondo: musica, storie, emozioni e spiritualità”.