Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà a Milano

L'estate dei concerti di Milano è partita già da alcune settimane e agli I-Days 2025 all'ippodromo una delle star più acclamate è stata senz'altro Dua Lipa. La cantante britannica è attualmente in tour e nel suo passaggio a Milano ha infiammato il grande pubblico presentando l'iconica hit di Raffaella Carrà "A far l'amore comincia tu". C'erano circa 70mila persone all'ippodromo di Milano sabato sera, tra i quali molti volti noti, che quando Dua Lipa ha iniziato a parlare italiano non sono riusciti a trattenere la sorpresa.

" Ciao Milano come va stasera? Sono così felice di essere qui, questa energia è incredibile ", ha detto la cantante, spiegando, in un italiano perfetto, che nel corso di questo tour è abituata a omaggiare il Paese che la ospita con una canzone di un'artista locale. E per l'Italia la sua scelta è caduta proprio sulla "Raffaella nazionale", icona mondiale della musica, che con le sue canzoni solo in apparenza leggere ha rivoluzionato il mondo del pop. Sono numerosi i volti noti italiani che hanno voluto sottolineare proprio questa scelta nelle condivisioni dei loro profili, come Stefano De Martino e Mahamood, che hanno condiviso proprio il momento in cui l'artista ha intonato la Carrà. "Hai spaccato", è il commento del cantante di "Tuta gold".

Lo spettacolo è stato un crescendo in cui la cantante si è esibita nei suoi successi più noti, da "Training Season" a "One Kiss", da "Levitating" a "Dance the Night" e "Houdini". Sul palco con lei, oltre ai coristi, anche un corpo di ballo che l'ha accompagnata nelle coreografie. Ha avuto anche modo di avvicinarsi al pubblico, cantare con le prime file e scattare numerosi selfie con i fan in visibilio per lei.

È stata senz'altro una serata indimenticabile per i fan italiani di Dua Lipa, che negli ultimi anni ha conosciuto un successo planetario. Nata a Londra da genitori albanesi e kosovari, nel 2022 è stata insignita della cittadinanza albanese.