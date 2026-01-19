"R’n’r Circus" possibile ritorno

L'inizio anno di Radio2 è stato avvolto da qualche polemica, a segno di un palinsesto in costante divenire. Il caso più eclatante è stato probabilmente la mancata ripartenza di Rock'n'roll Circus, programma storico (e ottimo) condotto da tredici anni da Carolina Di Domenico (foto) e Pierluigi Ferrantini. L'altra novità, sulla quale anche Fiorello è intervenuto nella sua strepitosa Pennicanza sempre su Radio2 con Fabrizio Biggio, è che Elenoire Casalegno non è più in onda dalle 6 in Good Morning Radio2, stata sostituita da Sarah Jane Ranieri. Insomma, sembrava una rivoluzione. In realtà, come ha confermato lei stessa proprio a Fiorello, Casalegno ha ceduto il passo per una volontaria scelta professionale (un programma alle 6 del mattino è un impegno che spesso esclude quasi tutto il resto). E, da quanto si apprende da fonti di Radio2 che fanno i conti con tagli necessari, Rock'n'roll Circus ritornerà nel futuro prossimo e meno male.

Intanto Di Domenico è sempre in onda con Lillo e Greg in uno dei programmi più brillanti e inimitabili della radio italiana, ossia 610 (si legge ironicamente «Sei uno zero») e sarà un piacere risentirla in versione rockettara. Di certo Radio2 è una radio con una identità forte, fortissima, e con un pubblico selezionato e selezionante che segue con molta attenzione il palinsesto. Il segnale della vitalità di un canale storico.