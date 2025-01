"Radio Up & Down", bella idea

Ascolta ora 00:00 00:00

È partito sabato sera ed è subito entrato nella storia: Radio up and down - La trasmissione con un cromosoma in più sarà condotta ogni sabato dalle 20 su Radio 24 dall'attore Paolo Ruffini e da Federico Parlanti (nella foto) che è il primo conduttore radiofonico italiano con la Sindrome di Down (nella foto). Nel format c'è anche la partecipazione del professore di storia e filosofia Lamberto Giannini. In ogni caso Radio up and down non è il solito programma foglia di fico costruito apposta per colmare una carenza oppure mostrare una pelosa attenzione a certi temi. È un programma che corre bene con orgoglio e ironia, che non si piange addosso, che ha un copione ultra trasversale dalla storia alla musica passando per attualità e cinema. Loro due, cioè il sempre più completo Paolo Ruffini e il sorprendente Federico Parlanti, che è un attore più attore di tanti altri, interagiscono bene, ridono insieme, si passano la palla e le battute, insomma rompono gli schemi tradizionali senza compiacersi troppo. Lo fanno perché - e si sente - viene loro spontaneo, non c'è alcuna strategia posticcia.

E così questo format, che nasce da un progetto teatrale, è la prima vera sorpresa del 2025 in un media (la radio) che è sempre la prima a intercettare le novità e l'unica a non abbassare mai troppo il livello dei contenuti. Anzi, in casi come Radio up and down, il livello si alza. E molto.