Il "radiofestivalbar" di Rtl

Raddoppiare il Power Hits Estate è una bella intuizione di Rtl 102.5. Per celebrare i 10 anni di questo «radiofestivalbar», è stato deciso di non limitarsi all'unica serata del primo settembre all'Arena di Verona ma aggiungere un altro appuntamento domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. In sostanza le due manifestazioni scandiscono l'inizio e la fine della cosiddetta stagione del tormentone, quella con i brani che da oltre sessant'anni caratterizzano l'estate. È vero che l'anno scorso la «quota tormentoni tradizionali» si è assottigliata assai, facendo presagire che fine di un'epoca. Ma la tendenza non si è ancora consolidata e, nel corso del tempo, ci sono stati parecchi periodi di «magra» anche in questo settore. Vedremo. Di certo però Rtl 102.5 è la radio che, a questo giro, decide l'inizio e la fine di una delle fasi musicalmente più affollate dell'anno.

E lo fa con un cast che si può definire gigantesco: Achille Lauro, Annalisa, Bambole di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Charlotte Cardin, Delia, Ditonellapiaga (foto), Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Ernia, Fedez , Gabbani, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, Giorgia, J-Ax, Kid Yugi, Lda & Aka 7even, Levante, Madame, Masini, Meek, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso. Praticamente tutti. Un bel colpo.