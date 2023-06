"Facci godere!". Birra, musica, tende: in centinaia aspettano Vasco a Palermo

Palermo si prepara ad accogliere in due grandi serate Vasco Rossi. Il cantante italiano delizierà con le sue canzoni decine di migliaia di fan provenienti da tutta l'isola giovedì 22 e venerdì 23 giugno presso lo stadio comunale Renzo Barbera. Ma questo è soltanto il primo dei molti concerti importanti che si svolgeranno a Palermo. Nessun limite d'età, ad aspettare Vasco sotto il sole o dentro una scomoda tenda, tre giorni prima del grande evento c'è chiunque, giovanissimi e meno giovani. Il clima è giocoso ed amichevole, i fan di Vasco, si riuniscono vicino le tende, per bere assieme e ascoltare le sue canzoni, cantandole a squarcia gola. Non passa molto prima che una signora, vestita con una maglietta sopra la quale campeggia la celebre frase di Vasco "Fammi godere" ci inviti a bere un bicchiere di birra assieme agli altri fan.

"Mercoledì notte saremo duemila ad aspettarlo"

I primi sostenitori del cantante sono arrivati domenica sera, già lunedì erano quasi un centinaio, il giorno dopo erano il doppio. "Siamo solo duecento adesso - dice un uomo che aspetta di entrare al concerto - ma la vigilia saremo almento duemila. Questo è uno dei concerti più importanti dell'anno e arriveranno amici da tutta l'Italia per gioire assieme al nostro idolo".

I fan attendono in tenda tre giorni prima della prima data

Già da lunedì 19 giugno alcuni fan sfegatati di Vasco hanno deciso di montare le tende nelle immediate vicinanze del Barbera per essere i primi ad entrare. " Siamo qui perchè amiamo Vasco - ha detto a ilGiornale una donna che aspetta la prima data assieme alla figlia - lo seguiamo in ogni sua data, ed ogni volta aspettiamo anche quattro giorni in tenda per accaparrarci i posti migliori ". " Abbiamo lasciato nostra figlia su (al nord n.d.r.) e siamo venuti in Sicilia per ascoltarci Vasco - ha confessato una coppia - per noi è come un messia, quando canta ci illumina gli occhi e aspetteremmo anche una settimana per vederlo in live ".

Le parole del sindaco di Palermo Roberto Lagalla

Il sindaco di Palermo si è detto soddisfatto per l'organizzazione del concerto, con Vasco. Sicuramente - ha dichiarato a ilGiornale.it il primo cittadino Roberto Lagalla- c’è una grande attesa, partita da quando l’amministrazione ha annunciato lo scorso autunno che lo stadio Barbera avrebbe ospitato due tappe del concerto di Vasco Rossi. Quando la scorsa estate si è presentata questa opportunità, abbiamo subito compreso che si trattava di una grande occasione per la città. Basta citare un numero su tutti: si parla di una ricaduta di circa 20 milioni di euro sul tessuto produttivo di Palermo per questo evento". Il primo anno del nuovo governo di centrodestra ha portato una ventata d'aria fresca per Palermo, ma le sorprese non sono finite. "Credo che Palermo - continua Lagalla - stia tornando protagonista dei grandi eventi musicali in Sicilia, dopo che negli ultimi anni il capoluogo è stato nell’ombra sotto questo punto di vista, mentre altre città, in particolare della Sicilia orientale, hanno fatto la parte del leone”.

Tantissimi concerti a Palermo nell'estate 2023

L'estate di concerti a Palermo, però non si fermerà soltanto al doppio appuntamento con Vasco Rossi. Nelle prossime settimane sono attesi tantissimi cantanti: Lazza, Ernia, Salmo, Geolier. Il 30 giugno nella suggestiva cornice del Foro Italico si svolgerà il concertone di Radio Italia.