La rissa, lo scherzo sulla Lazio: cosa è successo al concerto dei Maneskin

Sono volati pugni e calci all'ultimo concerto dei Maneskin a Philadelphia. La rissa è esplosa tra due persone del pubblico a pochi minuti dalla fine del concerto, che la band romana stava tenendo nella cittadina americana, e si è reso necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo stupito dei Maneskin e dei fan, che hanno ripreso la scena diventata ormai virale sui social network.

La rissa

La tappa di Philadelphia era l'ennesima del fortunato tour che i Maneskin stanno facendo in America in questo momento. Damiano e gli altri si stavano esibendo sul palco quando due fan hanno iniziato a litigare e a picchiarsi. Le urla e l'agitazione del pubblico nel parterre hanno richiamato subito l'attenzione della band e degli addetti alla sicurezza, che sono prontamente intervenuti. La musica è stata interrotta e Damiano ha commentato quanto stava accadendo. " Preso !", ha esclamato il frontman del gruppo quando gli addetti alla sicurezza hanno separato i due litiganti, conducendoli fuori dalla struttura.

" Non era mai successo, questa è la prima rissa accaduta durante un nostro concerto", ha proseguito il cantante cercando di attirare l'attenzione dei fan, colpiti da quanto successo. Damiano ha così stemperato gli animi, buttandola sull'ironia. "Questo non è per promuovere la violenza, però...è sempre qualcosa" ha scherzato il leader dei Maneskin prima di condannare l'episodio: " Non siate violenti ragazzi, è una stronzata. Rispettate le persone attorno a voi. Specialmente se sono fan dei Maneskin. Ci sono cose peggiori nel mondo". Poi la band si è esibita nell'ultimo brano del concerto.

Il commento social e la replica della Lazio

In poche ore il video dei fatti accaduti a Philadelphia è diventato virale sul web e Damiano ha voluto condividere il filmato sulla sua pagina personale di Twitter, ironizzando sulla maglia indossata da una delle sue fan presenti al concerto e vicina alla rissa. La ragazza è stata immortalata nel video e il cantante, da tifoso romanista, ha ironizzato: " La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio". Il suo cinguettio non è però sfuggito a chi gestisce la pagina ufficiale della Lazio, che su Twitter ha replicato: "Sai com'è... Siamo fuori di testa ma diversi da loro - Cit.". E Damiano non ha resistito a controbattere. "Soprattutto per niente suscettibili. Dai che se gioca" , ha risposto il cantante chiudendo di fatto il battibecco social.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022