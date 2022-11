"Per noi che siamo italiani...". Così i Maneskin hanno festeggiato la vittoria

" Sì, gridatelo pure! ". Così Damiano David ha esortato il pubblico americano presente agli American Music Award a gridare "Italia" per celebrare il trionfo dei Maneskin nella categoria Favorite Rock Song. La band romana ha trionfato con la cover "Beggin'" battendo Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush anche loro candidati nella categoria. E l'emozione di stringere in mano il premio ha travolto i quattro ragazzi romani.

" Per noi che siamo italiani, sì gridatelo pure, questo premio ha un doppio significato perché mai nessuno ci avrebbe detto che un giorno saremmo stati seduti accanto ai migliori artisti del mondo ", ha dichiarato Damiano, ritirando la statuetta insieme agli altri componenti, Victoria, Ethan e Thomas.

I Maneskin hanno preso parte agli American Music Award al Microsoft Theater di Los Angeles presentandosi con un look decisamente particolare (giacca, cravatta, pantaloncini e reggicalze) e una volta sul palco, i quattro romani hanno ringraziato il pubblico e i fan per il sostegno: " Questo premio è meraviglioso e stiamo ancora cercando di rendercene conto. Per noi è una grande sorpresa aver vinto in questa categoria fra questi grandi artisti" . Anche la colonna sonora del film "Elvis", a cui i Maneskin hanno collaborato con un brano, ha vinto nella categoria "Favorite Soundtrack".

Il premio arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita del loro nuovo album - "Rush" - che sarà acquistabile a partire da fine gennaio. Ma non solo. Nelle scorse ore la Recording Academy ha annunciato che i Maneskin sono candidati nella categoria "Best new artist" ai Grammy Awards, che si svolgeranno il 5 febbraio 2023 sempre a Los Angeles. Un successo dietro l'altro, insomma, per la band rock italiana che ormai è famosa in tutto il mondo.

The American Music Award for Favorite Rock Song goes to @thisismaneskin for “Beggin“! #AMAs pic.twitter.com/eKnDAvlFYz — Rus Maneskin (@RusManeskin) November 21, 2022