"È morto, ma è qui". La commozione di Renato Zero durante il concerto

" In mezzo a noi ci sono gli angeli, Roberto è morto a soli 30 anni ma è qui ". Parole pronunciate con le lacrime agli occhi che hanno commosso il numeroso pubblico accorso al concerto di Renato Zero nella prima delle due tappe tenute a Perugia.

Chi era Roberto

La frase detta di getto durante l'esibizione ha fatto sciogliere in lacrime molti, compreso Renato Zero che era rimasto colpito dalla storia di questo ragazzo trentenne raccontata dal padre incontrato per caso prima del concerto. Un ragazzo morto per un malore improvviso che prima di uscire di casa aveva detto ai genitori: " Ci vediamo a cena " e non era mai più rientrato.

Lui era Roberto Giacometti, scomparso due anni fa stroncato da un infarto mentre tornava a casa dal lavoro. Era un operaio, che aveva ancora tutta la vita davanti. L'incidente il 19 ottobre del 2022, quando il ragazzo guidava la sua auto nella superstrada tra Ponte Felcino e Perugia. Pochi chilometri e la vettura esce fuori strada finendo in un fossato. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è niente da fare e solo l'autopsia rivela l'amara verità, un infarto che non gli ha lasciato scampo, avvenuto prima dell'incidente automobilistico.

Il dolore del padre

Questo dolore inconsolabile per una perdita così assurda di una giovane vita, è stato raccontato dal papà del ragazzo, che lavora in un albergo, a Renato Zero, di cui tutti, anche chi non è suo fan, conoscono la sensibilità. Parole che hanno colpito al cuore il cantante che sul palco ha deciso di ricordare il ragazzo e dedicare a lui e al papà parole di consolazione.

Zero ha dimostrato ancora una volta la sua grande empatia e la capacità di toccare il cuore delle persone non soltanto con le sue canzoni ma anche con i sentimenti.

Nel Palasport sold out con 10mila persone esultanti, durante la performace ha parlato dell’importanza dei giovani, il futuro della nostra società, ricordando come abbiano bisogno di incoraggiamento e sostegno, anche se spesso devono difendersi da una politica che non li rappresenta. E proprio durante questa riflessione,, commuovendosi e facendo commuovere tutti i presenti.