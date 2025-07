Ruggiero, Fresu e Caine: al via il Royal Summer Stage

Parata di stelle nel capoluogo della Brianza per la prima edizione della manifestazione estiva ospitata nella Reggia di Monza. Via al Royal Summer Stage, organizzato dall'associazione Musicamorfosi e dall'Orchestra Canova con il contributo del MiC (da oggi al 13 luglio). In scena artisti come Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e i solisti dell'Orchestra Canova (sotto nella foto a sinistra).

Il live inaugurale alle 19,30 con la Ruggiero (foto a destra), accompagnata da Roberto Olzer (pianoforte), Nadio Marenco (fisarmonica), Paolo Pasqualin (percussioni e batteria) e dai Solisti dell'Orchestra Canova. L'artista genovese condurrà il pubblico in un viaggio nel tango argentino. Venerdì (ore 19,30) Paolo Fresu (tromba, flicorno) e Uri Caine (pianoforte). Se Fresu è uno dei jazzisti più noti, non gli è da meno Uri Caine, pianista sopraffino quando si tratta di suonare jazz senza fronzoli, che ha raggiunto la popolarità soprattutto per la sua fervida immaginazione come compositore e creatore di gruppi e progetti musicali. Anche la serata di sabato (stessa ora) vedrà la presenza di un trombettista top: Fabrizio Bosso, che alla guida del suo quartetto presenterà il progetto «We Wonder», tributo jazz dedicato a Stevie Wonder e diventato un album per la Warner Music. La songlist ruoterà intorno ai brani di «Songs In the Key of Life», album di Wonder. La serata di sabato proseguirà insieme alla Royal Silent Disco (ore 22), con le console posizionate sulla scalinata e sulla terrazza della Villa Reale, per ballare nel Cortile d'Onore della Reggia. Cuffie in testa, il pubblico potrà lasciarsi andare ai ritmi dei dj. Domenica: «La morte del cigno-Swan» (ore 10), spettacolo di danza nella Villa Reale, protagoniste Camilla Monga, Margherita Varricchio e Valentina Fin.

Si prosegue con «Piazzolla loves Gershwin» dell'Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano e della cantante Paola Fernandez Dell'Erba,

tra jazz e tango. Infine, l'evento «Giovanni Falzone Manga Mozart» (19,30, Giardini Reali): autentico spettacolo dell'inaspettato con la partecipazione del trombettista jazz Giovanni Falzone e del suo trio Freak Machine.