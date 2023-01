Mahmood e Blanco di nuovo a Sanremo, ma non in gara: ecco perché

Nella nuova edizione di Sanremo 2023, tornano i trionfatori Mahmood e Blanco, a confermare una tradizione radicata ormai da qualche anno al Festival, che vede i vincitori dell'anno precedente passare lo "scettro". Saranno i cosidetti "maestri di cenimonia", inaugurando l'apertura della manifestazione. La notizia è stata confermata, anche se già circolava da qualche tempo, dal direttore artistico e presentatore Amadeus, per la felicità dei tanti appassionati del "duo" di Brividi.

Prima di loro, stessa tradizione per i Maneskin, vincitori dell'edizione 2021, che erano tornati per sul palco dell'Ariston a inaugurare la serata iniziale. Grazie a Zitti e buoni, il bravo che li aveva visti trionfare sbaragliando tutte le aspettative e i dogmi classici delle canzoni sanremesi, la band era divevata in un solo anno famosa a livello planetario. In molti vedono questa modalità di passaggio di testimone, come una sorta di paragone all'Eurofestival che ormai da anni si è trasformato in uno show attesissimo e amato in tutto il mondo. Anche per Blanco e Mahmood c'è stata la stessa buona sorte dei precedenti "romani" Maneskin. Come loro erano stati considerati un duo fuori dalla classicità del Festival, che aveva però convinto tutti, sin dalla prima serata, per la bellezza del testo e della musica di Brividi.

Due carriere diverse quelle di Blanco e Mahmood, che si sono perfettamene mescolate sul palco dando vita ad un brano considerato da molti un vero capolavoro. Con loro si aggiunge un altro importante tassello alla manifestazione canora che si preannuncia quest'anno ricca di sorprese. La 73esima edizione del Festival che partirà dal 7 all’11 febbraio 2023 vedrò al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus, per tutte e cinque le serate, Gianni Morandi.

Altro nome molto atteso, che sarà però presente solo la prima e l’ultima serata, quello dell’influencer Chiara Ferragni che creerà, a partire dagli abiti scelti, fino alla modalità di conduzione sicuramente "social", più di uno spunto di discussione. Presente anche la giornalista Francesca Fagnani che sarà co-conduttrice per una sola serata, ma sicuramente incisiva come nel suo programma Belve. Per quanto riguarda gli artisti in gara saranno 22 i big presenti a cui si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 28 cantanti che saliranno sul palco del Teatro Ariston nelle cinque serate.