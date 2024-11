Sanremo 2025, Carlo Conti rivela nel podcast "Pezzi: dentro la musica" come saranno le canzoni del Festival

A destra il giornalista de IlGiornale Paolo Giordano, al centro Luca Dondoni e a sinistra Andrea Laffranchi conduttori del podcast: "Pezzi: dentro la musica"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una chiacchierata tra amici parlando di musica. Sembra il racconto di una normale serata passata in allegria, se non fosse che i presenti sull'argomento "canzoni e cantanti" sono molto più che ferrati e il loro ospite è Carlo Conti, il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo.

La rivelazione del podcast

Conti è stato ospite del podcast "Pezzi: dentro la musica", condotto da i tre giornalisti musicali più conosciuti d'Italia, Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano de IlGiornale. Tre diverse personalità e voci, a volte anche contrapposte, che si scambiano punti di vista su tutto quello che a 360° "parla" di musica. Ultime uscite, hit, flop, classifiche, tour, nuovi trend.

Un'occasione ghiotta la presenza del presentatore, con cui i tre hanno un'amicizia di lunga data, per poter scoprire qualcosa di più sul prossimo Festival. Una missione pienamente riuscita visto che tra una chiacchiera e l'altra ha raccontato di aver già selezionato una ventina di canzoni, che rivelerà il 1° dicembre durante il Tg. di Rai 1.

Di cosa parleranno le canzoni

Ma non è finita qui. Ha anche raccontato di cosa parleranno, spiegato che non ci saranno grandi temi come la guerra, ma: " Un micromondo fatto di famiglie e rapporti personali, molto intimo e umano ". Conti ha poi sottolineato che al prossimo Festival ci sarà un numero di canzoni comprese tra 24 e 40.

" Nelle 20 già selezionate c'è grande tendenza di mercato, qualcosa che non ti aspetti - ha spiegato - qualche brano importante per contenuto, ma quello che è arrivato musicalmente dai cantautori non è più un macromondo, non vanno a parlare di guerra e immigrazione, ma più di quello che li circonda. Un universo molto intimo ".

Ha poi aggiunto, parlando con i tre giornalisti, che: " Al momento ce ne sono ancora altre 20 da tirare ancora fuori ".

L'appuntamento quindi oltre ad essere quello con il prossimo Festival é anche alla prossima puntata del podcast di'Pezzi: dentro la musica', perché il mondo delle canzoni non finisce mai di regalare grandi sorprese, proprio come quelle svelate oggi da Carlo Conti.