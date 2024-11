"Nessuna rivalità con Amadeus". Carlo Conti svela come sarà il suo San Remo

Ascolta ora 00:00 00:00

I nomi dei cantanti che saliranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2025, verranno rivelati domenica 1 dicembre durante edizione delle 13.30 del Tg1, ma nel frattempo il nuovo direttore artistico Carlo Conti, che ha sostituito Amadeus "emigrato" dalla Rai a La7, qualche rivelazione l'ha fatta, durante l'incontro alla alla Milano Music Week, davanti ad una agguerrita platea di giornalisti e curiosi.

Le novità

" Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo ", ha spiegato come prima cosa, aggiungendo però: " Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre ", ha scherzato Conti, facendo però intendere che anche questa edizione vedrà molti italiani fare le ore piccole.

L'altra novità anticipata: " Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare duetti tra loro . Inoltre la serata delle cover sarà slegata dal festival e avrà un suo vincitore perché - ha spiegato- in gara a Sanremo c'è la canzone e non il cantante ".

Gli ospiti stranieri e il contatto con Baudo

Altra domanda gettonatissima sugli ospiti stranieri, Conti ha smentito le voci che erano circolate ultimamente sulla presenta del leader storico dei Pink Floyd Davis Gilmour. “ Veramente non sono andato a parlare con lui, ma è bella come storia. E’ affascinante ” ha scherzato. Il suo intendo sarebbe quello di dare più spazio alle etichette indipendenti: " Realtà più piccole e questo è importante perché è giusto che anche i giovani abbiano il loro momento di gloria. Ci sono due tipi di musica: chi vuole sperimentare e chi segue le mode ". Conti ha poi rivelato di sentire “spessissimo” Pippo Baudo perché: “ C’è un rapporto stretto e non si può fare Sanremo senza pensare a lui ”.

Il saluto ad Amadeus

A dispetto di chi vorrebbe già accesa la fiammella del gossip, Conti ha subito smentito qualsiasi tipo di rivalità con Amadeus. " Ho sentito sia Amadeus che Fiorello - ha spiegato - veniamo dallo stesso mondo quello delle radio. Siamo molto amici e molto legati, non c’è alcun tipo di rivalità. Ma mi sento anche con altri della mia generazione, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis. Non è che il successo di uno toglie qualcosa all’altro. Mi fa sorridere quando si commentano i dati di ascolto e si dice ‘uno ha battuto l’altro' ".

I timori per lo share

" Prendo in mano un Festival in salute strepitosa pensando allo straordinario lavoro di Amadeus e di Baglioni prima. E’ qualcosa di estremamente positivo. Io non guardo però i confronti, Sanremo poi riparte da zero e da gennaio lo share cambia per cui non saranno possibili paragoni. Non si potrà nemmeno fare paragoni con dischi d’oro e di platino ”, ha raccontato parlando del grande successo del Festival dello scorso anno e dei grandi ascolti di Amadeus come direttore artistico.

“ Ma l’importante è scegliere delle belle canzoni, poi un punto più o meno di share alla mia veneranda età ormai è superato “, ha aggiunto specificando poi che sul suo contratto di due anni. “ Intanto pensiamo a questo, che è già un bel problema da risolvere, poi penseremo al prossimo. Bisogna fare un progetto, magari co n brani che non entrano quest’anno ma che potrebbero rientrare l’anno prossimo”.

"Ma chi me lo ha fatto fare"

" Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l'affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti. Tutti erano d'accordo sul mio nome. Ho detto vediamo se l'orecchio funziona, se è attento e moderno, e ho detto di sì ".