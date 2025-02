Sanremo 2025, quanto guadagnano gli artisti? Ecco il valore di una canzone

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Festival di Sanremo è sempre un'ottima occasione per i cantanti, che hanno così modo di farsi conoscere e proporre al pubblico nuovi brani. Alla kermesse, infatti, partecipano sia emergenti che big della musica, tutti uniti nel desiderio di esprimere la loro arte. Dalla popolarità delle canzoni dipende poi quello che è il guadagno dei cantanti, un incasso che, come vedremo, è piuttosto variabile.

Sono infatti diversi fattori a incidere sul ricavo ottenuto da un brano musicale. Fra i vari elementi da tenere in considerazione abbiamo prima di tutto la notorità dell'artista, a cui fanno seguito il numero di esibizioni live, la fan base a cui si rivolge e i possibili accordi con le case discografiche. Tenendo in considerazione tutti questi punti è possibile fare una stima di quello è lo "stipendio" di un cantante in Italia. Nel 2024 - dati di Partitaiva.it alla mano - gli artisti con gli incassi più elevati sono stati Ultimo, con 8,3 milioni di euro, Fedez, con 4,9 milioni di euro, e Sfera Ebbasta, con 3,6 milioni di euro.

Le gestione dei diritti d'autore dell'artista spetta alla SIAE - Società Italiana Autori ed Editori - incaricata di tutelare un'opera, facendo in modo che l'autore possa disporne in modo esclusivo, ricevendo i dovuti compensi. Proprio la SIAE raccoglie i compensi degli artisti per poi distribuirli con criterio. Fra le forme di guadagno riconosciute dall'ente ci sono la riproduzione radiofonica e le vendite del prodotto musicale.

In sostanza, ogni volta che una determinata canzone viene trasmessa dalla radio, l'artista riceve più di 60 euro, che vengono poi ripartiti con la casa discografica. Stesso discorso per quanto riguarda l'autore del brano. Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto musicale, che può essere in vinile, ma anche in formato download, un cantante può incassare dai 1,17 ai 1,60 euro per ogni vinile o Cd venduto, e 0,16 euro per ogni download effettuato.

Nel caso in cui un brano venga utilizzato in un film, in una serie tv o comunque in un prodotto televisivo, il guadagno sale esponenzialmente. Una canzone usata come sottofondo può portare all'artista un guadagno di circa 100 euro.

Nel caso in cui diventi una, si arriva anche a 50mila euro, da spartire fra autore e casa discografica. Se il brano diviene addirittura ladi un film si raggiungono i 100mila euro.