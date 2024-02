Sanremo, Amadeus e Fiorello aprono la seconda serata del Festival - La diretta

Dopo il record di ascolti della prima puntata della 74esima edizione del festival di Sanremo, Amadeus riapre il sipario del teatro Ariston insieme a Fiorello per la seconda serata della kermesse canora. Oggi sono 15 i cantanti in gara, che durante la serata verranno presentati dagli altri 15 che, invece, si esibiranno domani per la seconda volta. Sul palco insieme al direttore artistico, in questa seconda serata, ci sarà la cantante Giorgia in qualità di co-co(nduttrice).