A Sanremo Ploom celebra la musica con un evento speciale insieme a Fedez

Il brand di JTI sceglie la settimana del Festival per un calendario di appuntamenti e attivazioni dedicati alla propria community adulta, tra intrattenimento, creatività e condivisione.

Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, arriva a Sanremo con un programma di attivazioni pensato per celebrare musica, lifestyle e socialità.

In occasione della settimana più iconica della musica italiana, Ploom accompagnerà i propri consumatori adulti in una serie di esperienze uniche, che vedranno il proprio momento clou nell’esclusivo Meet & Greet con uno degli ospiti più attesi del Festival: Fedez.

Un evento esclusivo, che darà la possibilità alla community adulta di Ploom di incontrare uno dei principali protagonisti della musica italiana contemporanea all’interno di una cornice unica, i bagni Tahiti, per vivere un’esperienza autentica e coinvolgente.

La presenza dell’artista si inserisce nel percorso di Ploom di dialogo con il mondo della musica e della creatività, espressioni naturali di uno stile moderno e ricercato di cui il brand si fa da sempre portavoce.

Con questa iniziativa, Ploom consolida il

proprio posizionamento nei principali contesti culturali italiani, continuando a costruire occasioni di incontro attraverso linguaggi contemporanei che spaziano dalla musica al design, dall’intrattenimento all’innovazione.

