Sanremo, Ariston in piedi per Roberto Vecchioni. Applausi per Cuccarini - La diretta

Quarta serata della 74esima edizione del festival di Sanremo con l'esibizione di tutti e 30 gli artisti in gara, che duetteranno con altri artisti per portare sul palco le cover dei più grandi successi della musica mondiale. Con Amadeus dividerà il palco Lorella Cuccarini, veterana del Festival, che torna all'Ariston come co-conduttrice. Tanti i brani iconici che verranno cantati in versione rivisitata. Stasera Amadeus leggerà un messaggio " concordato con gli agricoltori in protesta a Sanremo ". Inizio di puntata complicato con problemi di trasmissione per la Rai. Al'Ariston anche il principe Alberto di Monaco. Apertura con incursione di Fiorello sul palco per una sorpresa al conduttore. " Se vai su Spotifay è chiuso perchè gli artisti sono tutti qui ", ha scherzato lo showman per i 172 artisti che si alterneranno sul palco.

Ovazione per Roberto Vecchioni

Il maestro Vecchioni ha duettato sul palco dell'Ariston con uno dei più giovani cantanti in gara, Alfa. I due hanno intonato "Sogna, ragazzo sogna" e il pubblico ha omaggiato l'artista autore di alcune delle più grandi canzoni della musica italiana con un lungo applauso. Teatro in piedi per tributare la giusta ovazione Roberto Vecchioni.

Teatro in piedi per il medley di Cuccarini

Lorella Cuccarini è entrata all'Ariston sulle note di un medley delle sue sigle più famose, facendo ballare anche Amadeus col giubbotto in pelle e Fiorello nelle vesti Manuel Franjo, iconico ballerino che con la showgirl ha diviso le scene negli anni Ottanta.