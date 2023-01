Sanremo snobba i Nomadi nei 60 anni di carriera: "Mancanza di rispetto"

Festival nuovo, polemica vecchia (ma giusta). Nel 2021 il mancato omaggio a Stefano d'Orazio, ex componente dei Pooh scomparso nel 2020, generò un terremoto a Sanremo. Le critiche esplosero dopo la fine della kermesse, mentre quest'anno si gioca d'anticipo. Il mancato invito riguarda i Nomadi, storica band italiana con alle spalle una carriera lunga sessant'anni. Una ricorrenza che cade proprio quest'anno e che invece di essere celebrata sul palco del teatro Ariston, sembra essere stata snobbata da Amadeus e dall'organizzazione sanremese.

A innescare la polemica è Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, che attraverso un post Facebook si è tolto un discreto sassolino dalla scarpa: " Quest'anno c'è qualche cosa che mi rode in gola e dato che nessuno lo dice, lo dico io. Mi sarei aspettato un invito per i Nomadi, in virtù di 60 anni di storia, musica, lotta, rabbia e dolcezza ". E in effetti sessant'anni di carriera sono un traguardo importante. Uno di quelli da festeggiare con tutti gli onori del caso, visto il ruolo che il gruppo ha giocato nella storia della musica italiana.

Il duro messaggio dell'ex frontman dei Nomadi