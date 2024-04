"Sei il pandoro fake della Ferri". Marracash le suona a Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è finita al centro delle ultime controverse rime scritte da Marracash per l'amico e collega Baby Gang. Il rapper italo-marocchino e Blanco hanno collaborato con Baby Gang nel suo ultimo brano "Adrenalina", uscito poche ore fa. Sia Blanco che Marracash hanno scritto alcune barre della canzone, che già spopola sulle piattaforme di streaming e in rete ma a spiccare è soprattutto una frase che Marra ha scritto con l'influencer e (ex) moglie di Fedez.

La rivalità tra Fedez e Marracash

Che tra Marracash e Fedez non corra buon sangue è risaputo. Di recente, durante l'intervista a Belve, Fedez ha confermato che i rapporti con Marra, Guè Pequeno e Fabri Fibra non sono mai stati cordiali. Il rapper di Rozzano e il collega italo-marocchino se le sono suonate e cantante a distanza in più di una occasione. L'ultimo dissing risale a tre anni fa quando con il brano Cosplay, inserito nell'album "Noi, loro, gli altri", Marracash attaccò duramente Federico Lucia. "Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato", disse al Corriere il rapper, confermando che il suo brano parlava proprio di Fedez.

Quest'ultimo rispose con diplomazia: "Dispiace sentire da una persona come Marracash che reputo intelligente e sensibile una frase così". Ma anni prima fu meno diplomatico parlando di Marra e Guè: "Dev'essere frustrante fare le interviste ed essere costretti a pronunciare sempre il nostro nome perché altrimenti non vi cagano di pezza". Questa volta, però, a finire al centro delle rime pungenti del rapper è finita Chiara Ferragni.

Marracash contro Chiara Ferragni

Nel brano "Adrenalina" - che il rapper Baby Gang ha rilasciato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 marzo - Marracash ha scritto alcune barre, facendo due chiari riferimenti a personaggi di spicco del momento: Jannik Sinner e Chiara Ferragni. Se per il primo Marracash ha usato parole positive (Fra lo schiaccio come Jannik Sinner, Come grammi in strisce) non altrettanto "gentile" è stato con la moglie di Federico Lucia e nella rima è finito il caso Balocco. "Per la strada no fashion, C’ho l’alloro, Fred Perry, Vengo solo, no ferri Sei il pandoro fake della Ferri", canta il rapper nel finale del brano "Adrenalina".

La citazione, neanche a dirlo, è diventata virale sui social network e sta circolando con insistenza sul web, pronta a innescare l'ennesimo scontro con Fedez che, nonostante la separazione dall'influencer, continua a tenere alla madre dei suoi figli.