SisalTipster al Festival di Sanremo con il T-Quality

SisalTipster porta il T-Quality al Festival di Sanremo mettendo assieme talento, competenza e passione, i tre elementi che caratterizzano dal giorno del suo lancio il progetto editoriale di Sisal, che tra poco spegnerà la prima candelina, declinato sui canali social Instagram, Telegram e TikTok e che oggi conta complessivamente oltre 50mila followers. Attraverso notizie, statistiche, curiosità e analisi realizzate con il supporto di una squadra di cinque super esperti, SisalTipster mette a disposizione della sua community competenza, affidabilità ed autorevolezza con il T-Quality come “marchio di fabbrica”, ovvero il sigillo di garanzia dei tips e delle informazioni che unisce gli appassionati nella sua grande community di appassionati di sport.

Ma SisalTipster guarda avanti perché, oltre all’universo sportivo, si allarga anche anche al mondo dell’entertainment e quale migliore occasione se non l’evento nazional popolare per eccellenza in Italia, il più seguito e appassionante, il Festival di Sanremo? Così, in occasione della kermesse canora che quest’anno celebra l’edizione numero 73 e con cui Sisal ha un forte legame storico, la community di SisalTipster potrà trovare approfondimenti, curiosità, consigli e analisi delle performance dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, il più famoso d’Italia, grazie a quattro esperti d’eccezione: due di loro analizzeranno l’evento dal divano di casa, gli altri due invece vivranno il Festival direttamente dalle poltrone dell’Ariston.

Sul divano di SisalTipster si siederà un volto noto ai follower e una new entry legata al mondo della musica: il primo è Fabio Caressa, per tutti “Il Professore”; il secondo è Jake La Furia, simbolo dei Club Dogo. L’inedita coppia analizzerà il Festival, portando il T-Quality proprio sul divano, la postazione preferita dagli italiani per commentare la kermesse canora.

Il progetto editoriale si svilupperà attraverso dodici video con cui seguire il Festival in tutte le sue fasi - prima, durante e dopo la gara -, utilizzando il linguaggio più conosciuto e amato dalla community di SisalTipster: quello calcistico. Ecco allora che durante il periodo sanremese verrà analizzato il Big Match dell’Ariston: prima della manifestazione con il “cantamercato”, il momento in cui verranno scelti i propri favoriti alla vittoria; durante la gara, con la “telecronaca” del Festival e i commenti live della community; infine, a sipario calato, andrà in onda un vero e proprio “post-partita”.

Mentre Fabio Caressa e Jake La Furia commenteranno da casa, due inviati d’eccezione tasteranno il polso al popolo di Sanremo direttamente dalla Città dei Fiori. Federico Marconi, che la community di SisalTipster conosce già come “Il Ponderatore”, sarà affiancato da Federico Felletti, tiktoker capace di trasformare ogni evento in una storia da guardare e ammirare. I due Federico commenteranno la manifestazione canora coinvolgendo il pubblico dentro e fuori l’Ariston con stories e reel durante i cinque giorni dell’evento. Un racconto appassionante, coinvolgente, competente e diretto attraverso il quale “Sanremo sarà sempre più Sanremo”.