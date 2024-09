“Storie brevi” di Annalisa e Tananai è “il” tormentone dell’estate

Ascolta ora 00:00 00:00

Almeno adesso è definitivo: “Storie brevi” di Annalisa e Tananai è ufficialmente “il” tormentone dell’estate. È l’esito quasi scontato del nuovo Festivalbar, ossia “Rtl 102.5 Power Hits” che è andato in scena ieri sera 3 settembre in una Arena di Verona straesaurita. Insomma, si chiude formalmente una stramba stagione estiva del pop nella quale gli aspiranti tormentoni sono stati tanti, forse troppi, ma quasi tutti si sono poi rivelati alla fine soltanto dei “tormentini”. Il brano di Annalisa e Tananai ha dalla propria parte un bel testo e una costruzione armonica molto simile ai duetti di un’epoca passata, quella nella quale non si chiamavano ancora “feat” e avevano una sinergia decisamente più convincente. L’unico vero contendente è stato “Sesso e samba” di Gaia e Tony Effe, molto più “catchy” nella melodia ma anche decisamente più povero nel testo e nell’arrangiamento. Questa canzone si è comunque portata a casa il premio della Fimi come singolo italiano più venduto tra il 21 giugno e il 29 agosto secondo i dati Gfk. Il premio Siae è stato invece un’altra consacrazione per Annalisa che, con “Sinceramente”, si è aggiudicato il titolo di brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia dal 24 giugno al 30 agosto. E se Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)” è l’artista indipendente dell’estate 2024 per la Pmi, l’album più venduto dal 25 agosto 2023 al 29 agosto 2024 è stato “X2VR” di Sfera Ebbasta. “Storie brevi è un approccio diverso all’estate – ha detto Annalisa – più rilassato, da ascoltare al tramonto con i finestrini abbassati”. “Ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi” ha aggiunto Tananai e forse ha proprio ragione.

In ogni caso la serata, condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese, ha visto sfilare sul palco tutto il meglio del pop 2024, da Angelina Mango ad Articolo 31, da Geolier a Gigi D’Alessio fino a Gabbani, Elodie, Mahmood, The Kolors, Alfa, Emis Killa, Fedez ed Emis Killa, Coma Cose, Paola & Chiara e Negramaro. Ora si ricomincia. Con i suoni dell’autunno.