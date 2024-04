Torna Gigi D'Agostino, dopo la malattia la rinascita del "Capitano"

Dopo due anni di fermo e i gravi problemi di salute, è tornato il "Capitano" Gigi D'Agostino con un nuovo progetto internazionale, anticipato oggi, 5 aprile, dall'uscita del brano Shadows of the night, insieme a Boostedkids. Una notizia che ha fatto gioire i milioni fan che il Dj ha in tutto il mondo, che potranno anche, finalmente, rivederlo live il il 21 giugno a Fiera Milano Live.

Il nuovo progetto

" È nato dalla voglia di forti tensioni emotive, dalla curiosità e voglia di andare oltre con le armonie e sentire cosa c’è più in là. In questo caso abbiamo pensato di rielaborare la mia canzone del 1999, Another Way, che proprio quest’anno compie 25 anni. Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt’intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d’ascolto e di ballo ” ha spiegato D'Agostino raccontando il nuovo progetto.

L'icona della dance culture

Unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo (In My Mind: 1.3 miliardi di ascolti su Spotify, e doppio disco di platino solo in Italia), D'agostino ha conquistato il pubblico mondiale con brani iconici come L’amour toujour, La passion, Elisir, The riddle, Another way, Gigi's Violin, Fly, Bla bla bla, diventando un vero punto di riferimento della dance culture.

La ripartenza dopo la malattia

Non sono stati anni facili per il Dj, e il disco, dopo la performance sanremese in cui è stato super ospite, rappresenta la sua rinascita, il suo ritorno in qualche modo alla vita. Era il 2021 quando raccontò sui social della sua malattia, che già nel 2017 lo aveva costretto ad annullare alcune date del suo tour per la terapia.

" Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore… Gigi ", aveva scritto sui social.

Le foto che avevano preoccupato tutti

C'era poi stato il messaggio del 15 gennaio 2022, dove per il nuovo anno il dj, che nelle foto camminava con un deambulatore, chiedeva soltanto “ un po’ di pace e di forza ”. Anche nel marzo successivo la situazione non sembrava rosea: " Purtroppo le mie condizioni non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore ".

Quel "buon segno" era poi arrivato in quella malattia mai dichiarata apertamente ma a tutti gli effetti un tumore, quando a fine 2022 il dj ha pubblicato una foto sorridente davanti ad un tramonto, segno di speranza e rispondendo poi ad uno dei migliaia di messaggi lasciati dai fan sulle sue pagine social: " Va molto meglio, grazie ", aveva risposto al collega Dj Ralf facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Ora arriva finalmente la rinascita con un brano che, come tutti i suoi lavori, è carico di gioia, vita e portatore di felicità.