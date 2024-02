Un tuffo nel passato dopo la malattia: Gigi D'Agostino torna dj a Sanremo

Il dj set esclusivo sul palco galleggiante della nave di Costa Smeralda segna il ritorno ufficiale di Gigi D'Agostino dopo la lunga malattia. La platea del Festival di Sanremo, seppur a distanza, accoglie con un grande applauso il disc jockey italiano tra i più amati all'estero. Nella quarta (e penultima serata) della 74esime edizione della kermesse ligure va in scena un medley dei successi storici del producer torinese 56enne: "L'Amour Toujours" - un classico per chiunque abbia frequentato le discoteche dagli anni '90 in poi -, "Together in a Dream", "In my mind", "Another way", "Bla bla bla", "La Passion". " Il Capitano è tornato a farci ballare ", lo acclamerà Amadeus al termine della sua esibizione.

Il 17 dicembre del 2021 Gigi D'Agostino annunciò sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e produttore discografico, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram raccontò senza filtri la sua sofferenza: " Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo ". Il suo stato di salute era peggiorato con il Covid che ha " accentuato alcune mie fragilità, creando nelle zone più cupe della mia mente blocchi dai quali ho avuto paura di non riprendermi più - ha raccontato -. Non riuscivo neanche a uscire di casa e pensare di incontrare altre persone, figuriamoci a esibirmi. Ho rifiutato tante proposte, alcune davvero interessanti, perché avevo timore di sentirmi fuori luogo ".