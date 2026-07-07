Ultimo, chi è l'ex fidanzata Federica Lelli, presente al concerto di Tor Vergata

Il cantautore romano Ultimo continua a far parlare di sé, anche se indirettamente. Dopo il maxi concerto del 4 luglio alla Vela di Tor Vergata, l’interprete di Pianeti e Il ballo delle incertezze è diventato ancora più virale a causa delle conversazioni che sono emerse online, tra le celebrazioni del suo successo e le accuse per un concerto che ha mostrato alcune criticità vista la mole di persone. Ora, però, ad attirare l’attenzione del pubblico sono soprattutto i video che mostrano l’ex storica di Ultimo, Federica Lelli, mentre canta e balla al concerto insieme a un amico, consapevole che molti dei brani su cui si è esibito il cantante erano stati scritti proprio per lei.

Nata e cresciuta a Roma, Federica Lelli ha sempre avuto una forte passione per il mondo fashion e la fotografia. Due amori che l'hanno spinta a inseguire la carriera di influencer e modella. Oggi il suo account Instagram conta circa 160 follower ed è caratterizzato dalla presenza di scatti a sostegno di campagne con brand importanti. La storia d'amore con Ultimo è durata poco più di due anni, dal 2016 al 2019. Proprio nel 2019 Ultimo aveva partecipato al Festival di Sanremo portando il brano I tuoi particolari, una canzone che serviva ad affrontare proprio il dolore per la rottura. Un allontanamento che, come riporta Vanity Fair, è legato al successo sempre più grande di Ultimo, come ha spiegato lui stesso in un'intervista. "Ho perso l'amore per colpa degli impegni", ha detto, "Il successo ti da sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo dalla vita".

Tra le canzoni che Federica Lelli ha ispirato e che è tra le più amate del pubblico c'è 22 settembre, un vero e proprio cavallo di battaglia che il cantante romano ha scritto dopo un viaggio a Londra insieme a lei. Quella stessa canzone, tra le altre, che Federica Lelli non si è vergognata a cantare a squarciagola durante il concerto.

Questo anche perché, nonostante la rottura, i rapporti tra Federica e Ultimo sono rimasti buoni: nessun dramma, nessuna guerra. I due hanno condiviso una parte importante della loro vita e hanno accettato più o meno pacificamente la fine dell’amore, senza che questa intaccasse la stima e l’amicizia reciproca.