Uri Caine in Trio tra classica e jazz

Stasera al Blue Note il pianista di New York Uri Caine, che torna alle origini con un set acustico (doppio turno: alle 20, 30 e alle 22,30). Caine si esibisce nel formato collaudato del trio. Come pianista, tastierista e compositore è uno dei grandi dell’avanguardia jazz newyorkese. Proprio come il suo spirito affine John Zorn, sa unire stili fondamentalmente diversi, dal klezmer al funk, dalle colonne sonore dei film alle opere classiche di Bach e Beethoven. Con il suo trio acustico eseguirà una combinazione di musica originale, standard e libere improvvisazioni. Nel corso degli anni, Uri Caine ha sviluppato un forte rapporto con gli altri due musicisti, il contrabbassista Mark Helias e il batterista Joey Baron.

«Ho incontrato Joey e Mark quando mi sono trasferito a New York e ho avuto modo di suonare con loro quando eravamo nelle sezioni ritmiche di vari gruppi - dice - Dal momento in cui abbiamo iniziato a suonare insieme abbiamo sentito una connessione immediata».