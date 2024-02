"Non riesco più a fingere". E Sangiovanni prende una pausa: stop a disco e concerti

La carriera di Sangiovanni è stata a dir poco fulminante. Lanciato dal talent Amici di Canale 5, per il giovane artista il successo è arrivato in pochissimo tempo. Figlio della nuova generazione e maestro nel parlare ai ragazzi di oggi con tematiche di grande interesse, ha trovato un buon consenso con il pubblico e la critica proprio per queste sue particolarità. E, oltretutto, la sua storia d’amore con Giulia Stabile – ballerina e conosciuta durante la sua permanenza ad Amici – ha permesso a Sangiovanni di veleggiare alto. Ma, dopo la rottura con la sua ragazza, notizia che per lungo tempo ha popolato le pagine di gossip, qualcosa è andato storto nella vita del giovane cantante. In lui è come se si fosse spento qualcosa e lo conferma l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. A solo venti anni, Sangiovanni decide di prendersi una pausa dalla musica e curare la sua depressione. La notizia, ovviamente, subito ha fatto il giro del web.

Eppure l’anno appena trascorso, lo ha visto primeggiare anche come attore al fianco di Carlo Verdone e nella seconda stagione di Vita da Carlo – disponibile su Paramount+ -, e il 2024 era iniziato nel migliore dei modi dato che è stato scelto da Amadeus per il suo ultimo Festival di Sanremo. Ma, a fronte di una performance per nulla esaltante e dopo i risultati deludenti del suo ultimo pezzo arrivato diciannovesimo nella classifica del Festival, arriva da qui la decisione di mettere in pausa la sua vita artistica.

Segno di un malessere che non è legato solo ai suoi ultimi fallimenti ma segno di un qualcosa ben più profondo che l’artista non riesce più a gestire da solo. “ Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è – esordisce nel lungo post in cui compare insieme al suo cane-. A scanso di equivoci non faccio questo discorso per via di un posto in classifica. Anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene - aggiunge -. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo ”. Così la scelta di rimandare l’uscita del suo album e del prossimo concerto previsto al Forum di Assago.