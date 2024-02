La storia con Giulia Stabile e il segreto dietro la canzone "Finiscimi" di Sangiovanni

La domanda che i fan di Sangiovanni si sono posti sin dall'annuncio della sua partecipazione al festival di Sanremo è se il brano portato in gara - "Finiscimi" - fosse un addio alla sua ex fidanzata, Giulia Stabile. La risposta al quesito è "sì", come ha raccontato più volte l'artista nel corso delle interviste rilasciate in questi giorni a Sanremo. "E' una canzone molto importante per me", aveva dichiarato Sangiovanni a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero che anticipava l'inizio della kermesse canora: "Questa canzone mi ha aiutato a superare un momento difficile e la nostalgia".

"Finiscimi" è dedicata a Giulia Stabile

Nel suo brano Sangiovanni parla di errori commessi, "ci farò una collezione", ma anche di menzogne ed emozioni incontrollabili, "sono soltanto un bugiardo, fammi sentire quanto sono pessimo". Cruciale, per capire le ragioni dell'addio alla sua ex, il passaggio nel quale il cantante grida: "Ti ho mancato di rispetto, di rispetto, non dicendoti la verità". E poi ancora l'indizio, che la fine della relazione, durata circa tre anni, non ha comunque risolto la situazione tra loro due: "Non ti vedevo pronta, non avevo il coraggio di fare questo passo e ora che lo abbiamo fatto (lasciarci, ndr) capisco cosa ho lasciato e ho la nostalgia". Dunque, il testo è un continuo richiamo agli sgoccioli della loro storia d'amore e all'ultimo doloroso addio fatto di accuse e recriminazioni. "Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo", ha confessato il giovane artista alla vigilia del debutto all'Ariston.

Perché Sangiovanni e Giulia si sono lasciati

Giulia Stabile e Sangiovanni si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei ballerina, lui promettente cantante, avevano iniziato la loro storia sotto i riflettori e anche una volta usciti dalla casetta di Cinecittà - terminato il serale vinto proprio da Giulia - avevano proseguito la relazione lontano dalle telecamere ma non dal clamore. Molto amati dai fan del talent di Canale 5, la coppia è finita spesso al centro della cronaca rosa e quando la notizia dell'addio è arrivata a giugno dello scorso anno, i loro fan sono rimasti scioccati. Le voci parlano di un presunto tradimento di Sangiovanni, ma Giulia Stabile non ha mai confermato, sostenendo che "lui è e resterà sempre il mio primo grande amore".