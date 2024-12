Musical, gospel e teatro. Un Natale spettacolare

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorni di festa, un certo «rallentamento» ci sarà, perché - ça va sans dire - sono i giorni dedicati al Natale, alla famiglia, alla preghiera per chi è religioso. Ma la Milano della cultura degli spettacoli, non si ferma. Vediamo alcune proposte da oggi in poi.

A parte l'arrivo di Babbo Natale in Gondola, oggi, sui Naviglio (ore 16,30) uno spettacolo per i bambini, soprattutto, parlando di show, le luci si accendono al teatro Lirico, dove, fino al 27 - saltando la vigilia e Natale - ci sarà «Ale e Franz-nuovo spettacolo di Natale» (info: teatroliricogiorgiogaber.it). Dalle parti degli Arcimboldi, un maxi evento che parte proprio il 25 (fino al 12 di gennaio). Si tratta del musical «Anastasia», regia di Federico Bellone. La magia di Anastasia a teatro rivivrà grazie a un cast straordinario: Sofia Caselli sarà la protagonista, Anastasia. Al suo fianco Cristian Catto, che darà vita al carismatico Dimitri (info: www.teatroarcimboldi.it). Un altro musical sulla rampa di lancio è al Teatro Manzoni: «Tootsie», chi non ricorda l'originaria versione cinematografica, con il protagonosista interpretato dal grande Dustin Hoffmann. Dal 26 sul palcoscenico ci saranno Paolo Conticini - en travesti come Dorothy - ed Enzo Iacchetti (info: www.teatromanzoni.it).

Per gli amanti delle altre musiche gli appuntamenti, anche durante queste festività non si fermano. Uno dei luoghi, in questo senso più attivi, è sicuramente il jazz club di via Borsieri, ovvero il Blue Note (sold out, o quasi, qualcuno che rinuncia all'ultimo c'è sempre): qui dal 27 al 31 compreso uno show che torna sempre. Quello dell'Harlem Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel al mondo (info orari: bluenotemilano.com). Il coro è stato fondato nel 1986 da Allen Bailey, che ha avuto questa idea mentre stava assistendo ad una celebrazione in onore di Dr. Martin Luther King Jr. Gli Angels of Harlem Gospel Choir hanno fatto tour nazionali ed internazionali. Hanno ben meritato, grazie al loro autentico spirito gospel di gioia, la fama di essere gli «Angelic Ambassadors of Harlem». E ora il teatro.

Tra gli spettacoli, di questi giorni, si segnala al Martinitt, debutto il 26 dicembre, «Funny Money - in fuga con il malloppo» di ray cooney, con la regia di Matteo Vacca. La storia: Riccardo si trova casualmente in possesso di una valigetta contenente molti soldi, questo cambierebbe completamente la sua vita ordinaria. La commedia segue le sue avventure frenetiche mentre affronta inseguimenti, ricatti e indagini. E ancora.

Dulcis in fundo, qualche idea per chi vuole passare una serata nei locali, ascoltando e ballando buona musica. All'Amnesia c'è Ilario Alicante.

Mercoldì il dj, classe 1988, propone la sua techno che lo ha fatto conoscere nel mondo (dalle 23,30). Di più. La stessa sera si balla al Tunnel: dalle 23, il club in Stazione ospita «Venticinque», in console Orgee, che si muove nell'ambito della minimal e i milanesi The Lumens (Luca Doobie e Mech).