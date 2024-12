Ascolta ora 00:00 00:00

«Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi», dice il vecchio adagio, a cui si può aggiungere «il 31 dicembre», con gli amici, con chi vogliamo, in famiglia, l'imporante è festeggiare bene, in armonia. Ecco, allora, una mappa del «Capodanno last minute», con il quale scegliere dove trascorrere la serata di oggi, una delle più lunghe dell'anno.

Se si opta per la soluzione-teatro, o meglio per il musical, lo spettacolo «Anastasia» agli Arcimboldi è una delle proposte migliori sulla piazza (inizio ore 21,30): dal film che valse l'Oscar ad Ingrid Bergman nel 1957, «Anastasia - Il Musical» promette di essere un'esperienza per tutte le generazioni, portando il film d'animazione sul palco; musica dal vivo e l'interpretazione di brani celebri come «Quando viene dicembre» e «Viaggio nel passato». E ancora: bello al Manzoni «Tootsie» con Paolo Conticini e la partecipazione di Enzo Iacchetti (doppio turno: ore 16 e 21). Tratto dal famoso film del 1982 con Dustin Hoffman, regia Sidney Pollack, «Tootsie» è classificato nella lista stilata dall'American Film Institute come una delle migliori commedie di tutti i tempi e acclamato come «Il nuovo Musical più divertente di Broadway!» secondo The New York Post (info: teatromanzoni.it). Ancora una segnalazione per gli amanti del palcoscenico, da non perdere un'altra delle migliori proposte di questo periodo; stiamo parlando dello show allo Strehler «Falaise», della compagnia franco-catalana Baro d'evel, che ribalta, con poesia e umorismo, i codici del circo tradizionale, dando vita a una nuova complicità tra esseri umani e animali (info: piccoloteatro.org). Dal teatro alla musica.

Sicuramente uno dei concerti che si possono definire (ormai) tradizionali a Milano è quello proposto dall'Auditorium di largo Mahler: dalle ore 20, la «Nona» sinfonia di Beethoven. Che rappresenta un capolavoro ma anche il segno di una grande rivoluzione musicale. Sulla scena sale l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emmanuel Tjeknavorial. Dalla classica al pop. Ca va san dire, è sold out (ma non si sa mai all'ultimo magari qualche bigletto si trova): 31 diecembre, il giorno del «live» di Max Pezzali al Forum di Assago. La serata con l'artista (sfileranno canzoni come «Sei Fantastica», «Hanno ucciso L'uomo Ragno», fino ad arrivare a «La dura legge del gol» e molte altre), proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e una speciale festa con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l'arrivo del 2025. Parlando ancora di musica, per gli appassionati del genere, si segnala un grande classico. Avviene al Blue Note (info: bluenotemilano.com): qui, la notte sarà molto «movimentata». Il cenone si farà in compagnia dell'Harlem Gospel Choir (doppio turno: 19,30 e 23); si ricorda che il gruppo vocale si esbirà anche il primo gennaio).

All'appello, manca il Cinema: a tanti piace passare l'Ultimo davanti al grande schermo. Tra le proposte, eccone una degna di nota. Si tratta della maratona di fine anno al cinema Beltrade, con edizioni originali sottotitolate.

Oggi si inizia alle ore 11 con la pellicola «Nosferatu», film del 2024. All'Unci Cinema Bicocca brindisi dopo la proiezione dalle 21 dell'anteprima «Dove osano le Cicogne» di Fausto Brizzi; dopo, l'intervento con cin-cin del protagonista Angelo Pintus.