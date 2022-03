Auto e motocicli intestati a persone fittizie: è caccia ai mezzi fantasma

I controlli delle forze dell’ordine sui veicoli che circolano a Napoli, specie nelle ore più calde della movida, non sono semplici da gestire. Oltre alla gran quantità di macchine, scooter e motociclette che invadono le strade cittadine, commettendo svariate infrazioni, la polizia municipale, i carabinieri e i poliziotti si stanno imbattendo in tanti mezzi di locomozione intestati a persone fittizie. Nomi falsi e dati sbagliati sulle carte di circolazione in modo da impedire le notifiche delle sanzioni. Un fenomeno che si è così intensificato negli ultimi tempi da costringere le forze dell’ordine a stilare una black list.

Il procedimento per individuare i proprietari dei veicoli diventa molto più lungo, anche se le irregolarità compiute su vetture e motocicli “fantasmi” non vanno mai in prescrizione. Le truffe sono state scoperte grazie a una verifica effettuata su uno scooter sospetto. L’inchiesta ha riguardato quattro persone, accusate di falso ideologico in atto pubblico, che adesso sono finite nei guai. La vicenda ha scoperchiato il classico vaso di Pandora e dal quel momento sono state avviate una serie di indagini che hanno confermato come sia radicato questo fenomeno nella città partenopea.