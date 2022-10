Il buco nella ruota, la rapina, l'infarto: il trucco fatale dei rapinatori

A Napoli un 82enne è morto d’infarto dopo essere stato derubato da una coppia di rapinatori che lo aveva fermato con il trucco della ruota forata. Quando si è accorto di non avere più il borsello, con dentro tutti i suoi effetti personali, l’anziano ha avuto un malore che si è rivelato fatale. I due malviventi, un uomo e una donna, sono stati individuati e arrestati dagli agenti della polizia di Stato.

Il trucco della ruota forata

Secondo quanto emerso fino a questo momento la vittima, Antonio Spinetti, si trovava alla guida della sua auto e stava raggiungendo la propria moglie, quando un ragazzo e una ragazza, dopo avergli forato uno pneumatico della vettura, si sono subito offerti di aiutare l’anziano a cambiare la ruota. L’uomo, in quel momento in evidente difficoltà, ha quindi accettato l’aiuto e la collaborazione della coppia. Una volta aver provveduto a cambiare la gomma, i due si sono subito allontanati salendo a bordo di un motorino, non prima di aver rubato il borsello dell’82enne, con all’interno tutti i suoi effetti personali.

Il malore

Quando il poveretto si è reso conto di essere stato derubato, nel momento in cui si era rimesso al volante della sua vettura per raggiungere la moglie che lo stava aspettando, si è sentito improvvisamente male e ha accostato l’auto lungo il marciapiedi. Colto da infarto, si è accasciato sul sedile e pochi istanti dopo è morto in via Taddeo da Sessa, al Centro Direzionale di Napoli, prima dell’arrivo dei soccorritori. Il personale medico del 118 è infatti subito intervenuto per cercare di prestare soccorso a Spinetti, ma i medici giunti sul posto hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo, avvenuta davanti agli occhi della consorte.

Le forze dell’ordine sono riuscite a raggiungere i due fuggiaschi in scooter e li hanno arrestati con l’accusa di furto. “Provo sempre più rabbia verso i delinquenti che appestano il nostro territorio ogni giorno. Le vittime soprattutto tra i più deboli e gli anziani aumentano in modo drammatico nel disinteresse generale. Una situazione che sta diventando inaccettabile” , ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

A Milano, lo scorso maggio due algerini, pluripregiudicati e irregolari nel nostro Paese, erano stati arrestati perché ritenuti responsabili di vari furti messi in atto con la tecnica della gomma bucata. Il loro metodo era stato ripreso da una telecamera di sicurezza di un condominio nella via del furto. Da quel particolare erano state avviate le indagini che avevano poi portato al fermo dei due sospettati.

