"Trucco della gomma bucata". Così i due algerini svaligiavano le auto

Squarciavano le gomme delle auto, poi aspettavano che le vittime si accorgessero del danno. A quel punto, mentre i malcapitati si arrabattavano per sostituire lo pneumatico, scattava il furto. Due uomini di nazionalità algerina, un 43enne e un 47enne, pluripregiudicati e irregolari in Italia, sono stati fermati nei giorni scorsi dalla polizia perché ritenuti responsabili di numerosi furti a bordo auto, compiuti a Milano con la tecnica della "gomma bucata".

Il metodo utilizzato è stato osservato dagli stessi agenti della II sezione della squadra mobile, che da tempo erano sulle tracce degli autori di quei colpi eseguiti in strada. Nella tarda mattinata di lunedì scorso - 23 maggio - gli uomini delle forze dell'ordine si sono appostati in via Traiano, in zona Portello, a seguito di diverse segnalazioni di furti su auto in sosta. Il modus operandi dei due algerini era già stato catturato dalle immagini del circuito di videosorveglianza di uno stabile in quella via, che aveva documentato un "raggiro" avvenuto nei giorni precedenti. Da lì, erano partite le indagini.

Come emerge dalle sequenze video, i due uomini - ignari di essere ripresi - dopo aver tranciato con un coltello la gomma di un veicolo, avevano atteso che il proprietario tornasse e si mettesse al lavoro per rimediare all'imprevisto. Nella concitazione di quel momento, avevano rubato un notebook e un trolley dal bagagliaio della vettura, senza che il conducente - chinato a terra per sostituire la gomma - si accorgesse di nulla. Il metodo era stato ripetuto anche lunedì durante l'appostamento dei poliziotti, che avevano assistito al foramento di due gomme e all'attesa delle vittime. A quel punto, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti per fermare i due individui e per accompagnarli in questura.

Al momento dell'identificazioni, i fermati sono risultati entrambi pluripregiudicati, con precedenti specifici per furto a bordo auto proprio con la tecnica della cosiddetta gomma bucata. Peraltro, a quanto si apprende, il 47enne risultava censito nella banca dati della polizia con 41 identità differenti. Al termine delle procedure di identificazione i due fermati sono stati presi in carico dall'ufficio immigrazione della questura di Milano e successivamente accompagnati presso il Cpr di Torino, in attesa di essere rimpatriati in Algeria.