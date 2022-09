Cimitero di Poggioreale, spuntano pubblicità davanti alle tombe

Non c’è pace per il cimitero di Poggioreale a Napoli. Il camposanto, chiuso al pubblico dallo scorso 5 gennaio a seguito del crollo delle congreghe di San Gioacchino e dei Dottori Bianchi in cui rimasero scoperchiate decine e decine di loculi con resti umani finiti tra le macerie, è di nuovo al centro di polemiche. Questa volta non per i ritardi nell’apertura ma per una vicenda ben più materiale, o per meglio dire commerciale, che la riguarda, seppur non in maniera diretta.

Sulle delimitazioni del cantiere all’esterno del cimitero, proprio ai piedi della palazzina crollata dove ancora ci sono i poveri resti dei defunti, sono comparse numerosi manifesti pubblicitari di negozi di abbigliamento e bar.

Si dice che la pubblicità sia l’anima del commercio ma in questo caso la scelta di reclamizzare un’attività in quel particolare punto della città non è piaciuto ai familiari dei defunti. "Così si dà l'ennesimo schiaffo ai nostri cari. L'ennesima offesa, un luogo sacro trasformato in un mercato pubblicitario" , denunciano parlando con Repubblica. Gli stessi affermano che su quei cartelloni "piuttosto devono mettere i nomi dei nostri cari perché si tenga bene a mente chi c'è dietro quel muro. Ci sono padri, madri, figli, mogli, mariti. Ci sono storie di uomini e donne". Il dolore e la rabbia sono forti. Non solo per questa pubblicità che viene giudicata fuori luogo ma anche per quanto ancora sta accadendo nel cimitero.

Vincenzo Santagada, assessore ai cimiteri, ha spiegato che il Comune non ha dato alcuna autorizzazione per quelle affissioni pubblicitarie. Allo stesso tempo ha annunciato di aver inviato una nota alla polizia municipale e a Metropolitane di Napoli Spa chiedendo l'immediata rimozione dei manifesti. Il rispetto prima di tutto.

Tensione in vista della commemorazione del 5 settembre con le famiglie dei defunti che, stanche di aspettare, annunciano proteste. Un problema, quello del cimitero di Poggioreale, che coinvolge e sconvolge un po' tutti i napoletani a cui interessa soprattutto poter tornare a varcare i cancelli del camposanto per portare un saluto ai propri cari che non ci sono più.