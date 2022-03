Droga, nel Napoletano sei arresti in pochi giorni

Continua senza sosta l’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri. Nel corso di un controllo avvenuto in via De Curtis, tra i palazzoni “ex legge 219”, i militari della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli) hanno individuato e fermato un giovanissimo spacciatore, sorpreso con una grossa quantità di droga: 41 dosi di cocaina, 19 di crack, 11 di marijuana e 11 di hashish.

A quanto risulta lo spacciatore, di appena 17 anni, vive a Napoli ma per portare a termine il suo "lavoro" aveva deciso di andare in trasferta. Il giovane è stato portato presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli ed ora è in attesa di giudizio.

Quello del 17enne fermato a Castello di Cisterna è il sesto arresto in due settimane per reati riguardanti la droga. Solo pochi giorni fa, G.P., 29enne catanese, era stato fermato in via Leopardi e trovato in possesso di 90 dosi di crack, 35 dosi di cocaina e della somma in contanti di 265 euro. L’uomo era stato bloccato mentre cedeva una dose ad un minore. I militari hanno accertato che il borsello dove era custodita la droga veniva nascosto sotto la tettoia di una cappella votiva dedicata alla Madonna.

Altra situazione ma stesso comportamento illegale quello tenuto da F.V., 54enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nella "Cisternina" con indosso 27 dosi di crack e 80 euro in contanti. Il denaro è ritenuto essere provento illecito dell’attività di spaccio. Dovrà vedersela con la legge anche W.C., 28enne di Marigliano, arrestato in via De Curtis perché beccato con 60 dosi di crack, 14 di marijuana e 9 di hashish. Nelle tasche le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche 830 euro in banconote di piccolo taglio.

M.S. è stato invece arrestato nel corso di una perquisizione effettuata in via Leopardi. Era in possesso di una dose di cocaina, 3 di crack e 1010 euro in contante, denaro ritenuto provento illecito. Nella stessa strada, anche se nel corso di un controllo differente, è stato fermato R.M.: l’uomo aveva con sé 63 dosi di crack, 25 di cocaina e 7 di marijuana.

Le forze dell’ordine hanno evidenziato che nell’area nord-orientale del capoluogo campano negli ultimi giorni sono state sequestrate 1342 dosi di sostanze stupefacenti.