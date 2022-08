Elsa non parla ma sorride: "Mangia solo omogenizzati"

Elsa è la bimba di 9 anni con le braccia e la gambe spezzate che non aveva mai dormito in un letto prima di essere accolta nella "Casa di Matteo", un'Associazione specializzata per minori in difficoltà con sede al Vomero (Napoli). La sua è una storia di maltrattamenti e abbandono: i genitori non le hanno mai dato da mangiare né si sono premurati di insegnarle a interagire col mondo esterno. " La bambina con i giocattoli ancora non riesce a giocare. - spiega al Corriere.it Il presidente dell’associazione La Casa di Matteo, Marco Caramanna - D’altronde non ne aveva mai visti e non li riconosce". Elsa mangia solo omogenizzati. Lo svezzamento è iniziato poche settimane fa: "Abbiamo iniziato in questi giorni un vero e proprio svezzamento - prosegue Caramanna - sembra assurdo ma Elsa è totalmente disabituata all’alimentazione. Questo ci fa capire che viene da un ambiente dove ha sofferto molto ".

Le condizioni di salute

Elsa ha diverse fratture scomposte a gambe e braccia, condizione che non le consente di muoversi autonomamente. E ha anche la colonna vertebrale deformata, forse proprio per il fatto che non ha mai dormito in letto nei suoi teneri 9 anni di vita. A settembre comincerà un percorso di cura e riabilitazione presso l'ospedale pediatrico di Napoli Santobono. " Ora Elsa sta bene . - precisa presidente della casa di accoglienza - abbiamo un’equipe che ruota su 24 ore e la bimba inizia a riconoscere gli operatori e a sorridere. È abbastanza serena e durante la notte dorme senza risvegli improvvisi e dunque senza incubi o paure. Per il momento ci sta sorprendendo, sta andando oltre le aspettative e sono solo 6 giorni che è qui da noi ". Elsa non parla ma, al momento, non è possibile stabilire se si tratti di un problema congenito oppure sia il risultato dei maltrattamenti subiti.

Le interazioni