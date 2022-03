Filmava e postava truffe su Tik Tok: arrestato Sabino ‘o Malese

I Falchi della sesta sezione della Squadra mobile della Questura di Napoli hanno arrestato nel tardo pomeriggio di ieri Sabino Edificante, un 37enne di Afragola divenuto molto famoso sui social, in particolare Tik Tok, con il soprannome di "Sabino ‘o Malese". L’uomo deve scontare 5 anni di reclusione.

Ufficialmente venditore ambulante di frutta e verdura, il 37enne era solito pubblicare video in rete in cui sfoggiava la sua ricchezza e si vantava di altissimi guadagni frutto del suo "lavoro". Le immagini riuscivano ad attirare l’attenzione e la curiosità di molti tanto che ogni filmato riceveva numerosi "like". Il suo nome era divenuto popolare su Tik Tok: non è un caso, quindi, che la sua pagina fosse seguita da migliaia di follower.

Il soprannome di "‘o Malese” era stato preso da quello di uno personaggi della miniserie televisiva "Il clan dei camorristi" ispirato a Francesco Schiavone, il superboss dei Casalesi conosciuto come Sandokan.

Sempre su Tik Tok Edificante aveva postato video in cui mostrava come riusciva a raggirare delle persone anziane in varie località del nord Italia rifilando loro della frutta, anche di scarsa qualità, a prezzi da capogiro. Ma tirare troppo la corda è pericoloso. A causa di questa sua attitudine Edificante era finito già nei guai con la giustizia.

Nel 2012 l’ambulante era stato denunciato dopo una serie di truffe, accertate dai carabinieri in Lombardia, nel corso delle quali sarebbero state utilizzate anche banconote false. I militari lo avevano individuato come uno dei responsabili di numerose truffe avvenute tra Gallarate e Castellanza, in provincia di Varese.

Come agiva

Il 37enne approfittava della generosità e della ingenuità dei clienti, a volte offesi dall’ambulante, ma non solo. Perché per riuscire nell’"impresa" Edificante martellava i malcapitati con chiacchiere pressanti, quasi a togliere il fiato, e continue richieste che mandavano in confusione i clienti. ‘O Malese era, poi, solito salutare i compratori ripetendo quasi all’ossessione la solita frase: "Scusate, ma vi siete per caso impressionato?".