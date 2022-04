Flessioni se in ritardo: la denuncia degli specializzandi

In caso di ritardo, gli specializzandi sarebbero stati costretti a fare flessioni e piegamenti sulle braccia e a pagare le colazioni a tutti. La denuncia, con tanto di video, fa esplodere il caso alla Scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Salerno.

I fatti sono stati riferiti dall’Als, associazione liberi specializzandi, che ha raccontato il regime “marziale” a cui sarebbero stati sottoposti i giovani dottori impegnati nel percorso di formazione sul campo. Come ha riportato il Corriere della Sera, gli specializzandi avrebbero dovuto presentarsi in ospedale puntuali, entro e non oltre l’orario stabilito delle sei e mezza del mattino. Anche pochi minuti di ritardo avrebbero comportato delle “sanzioni”. Tra queste, ci sarebbero state flessioni e piegamenti sulle braccia e la “corvée” di pagare la colazione a tutti i presenti del gruppo. A testimoniare gli episodi, alcuni video che sarebbero stati allegati alla denuncia presentata dall’associazione che riunisce gli specializzandi.

La denuncia dell’Als ha avuto come immediata conseguenza l’apertura di un’inchiesta interna e la sospensione del direttore della Scuola. L’Università ha riferito di aver nominato una commissione di verifica per fare luce sugli episodi. E intanto avrebbe già informato dell’accaduto il Ministero dell’Università e della Ricerca. Anche i dirigenti dell’azienda sanitaria salernitana hanno voluto condannare quanto accaduto, bollato come “inaccettabile”. E hanno deciso di aprire a loro volta un’indagine interna per fare chiarezza attorno alla denuncia presentata dall’associazione degli specializzandi.

Nel frattempo Asl ha voluto ringraziare, con un post su Facebook, il rettore dell’Università di Salerno Vincenzo Loia. L'associazione ha voluto complimentarsi col rettore per aver deciso di prendere sul serio la denuncia presentata sul caso sorto attorno alle "regole" a cui sarebbero stati soggetti gli specializzandi salernitani.

"Vogliamo complimentarci e ringraziare pubblicamente il Rettore dell' Università degli Studi di Salerno per la PEC che ci ha inviato, e gli auguriamo buon lavoro nella verifica della verità dei fatti e saremo come ALS in vigile e fiduciosa attesa sull'evolversi della vicenda di cui vi terremo aggiornati".

