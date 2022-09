Gragnano, si sporge dalla finestra e cade dal quarto piano: muore 13enne

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina a Gragnano, centro di 28mila abitanti della provincia di Napoli. Un adolescente di 13 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo situato nel cuore della cittadina.

Il dramma in via Lamma, al civico 7, si è consumato poco prima delle 11.30. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano. I militari dell'Arma hanno rinvenuto il corpo privo di vita riverso sull'asfalto. Inutile i tentativi di rianimare il ragazzino da parte dei sanitari del 118: questi ultimi, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’adolescente.

In base ad una prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri, che però deve ancora trovare riscontro nell'attività investigativa, pare che il giovanissimo si sia affacciato alla finestra per sistemare il cavo dell'antenna della tv. Un’azione imprudente: il 13enne avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto.

Per chiarire quanto accaduto è stata avviata una indagine da parte dei carabinieri. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche l’Autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro della salma. Da quanto si apprende verrà eseguita una autopsia nei prossimi giorni: L’obiettivo è accertare le cause della morte e la dinamica della tragedia occorsa al 13enne.