Fuggono dai carabinieri e si schiantano: un morto

Un uomo di 31 anni, di origine albanese, è morto dopo essersi schiantato con la sua vettura, una Fiat Croma bianca, mentre veniva inseguito da una pattuglia dei carabinieri. Le due persone a bordo, che andavano a velocità sostenuta, hanno preso l'imbocco verso Gricignano. Il guidatore ha perso il controllo dell’auto che, dopo l’impatto con il guard-rail, si è ribaltata e per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’altra persona a bordo dell’automobile invece, un 26enne suo connazionale, ha tentato di guadagnare la fuga subito dopo l’incidente ma è stato bloccato e arrestato dagli uomini dell’Arma.

Il posto di blocco

Secondo quanto ricostruito, l’incidente stradale si è verificato lungo l'asse mediano Nola-Villa Literno, sulla strada statale 7 bis ‘di Terra di Lavoro’, all'altezza dell'uscita di Gricignano d'Aversa, comune in provincia di Caserta. L'inseguimento sarebbe scattato quando l'auto che aveva a bordo i due giovani albanesi ha sorpassato ad alta velocità la gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile di Marcianise, guidati dal capitano Lucio Pellegrino, che stava procedendo nel loro stesso senso di marcia, in un tratto di strada in cui tra l’altro era vietato il sorpasso.

L'impatto contro il guard-rail

Nonostante le segnalazioni dei militari di fermare la vettura, i due albanesi hanno continuato spingendo con il piede sull’acceleratore, e dando così vita a un inseguimento in piena regola. Questo si è concluso solo nel momento in cui, all'uscita di Gricignano, il conducente dell’automobile è stato forse sorpreso da una curva a gomito che gli ha fatto perdere il controllo della vettura. La Fiat Croma ha quindi perso aderenza con l’asfalto ed è finita contro il guard-rail per poi ribaltarsi. Mentre per il 31enne non c’è stata via di scampo, è morto sul colpo, il 26enne ha cercato di fuggire ma è stato braccato dai carabinieri e portato in ospedale per essere medicato in seguito alle ferite riportate nel tragico impatto costato la vita all'amico.

Quando verrà dimesso dalla struttura ospedaliera si potrà procedere con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi da parte dell'autorità giudiziaria. Al momento lo svincolo resta chiuso al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di guard-rail che era stato danneggiato e a recuperare la vettura incidentata.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?