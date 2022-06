Latitante in manette sulla spiaggia

Per arrestare un latitante si sono finti bagnanti che si stavano recando in spiaggia per trascorrere una tranquilla domenica di fine primavera all’insegna del più assoluto relax. È stato questo lo stratagemma con il quale i carabinieri Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, hanno individuato e fermato nella località balneare di Baia Azzurra, a Sessa Aurunca, Luigi Piscopo, 33enne di Arzano accusato di far parte del gruppo camorristico della cosiddetta "167" e di aver partecipato ad un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nell'ambito dello stesso clan.

Un piano ben preciso, quello dei militari, che ha dato i suoi frutti. Niente è stato lasciato al caso. Per non destare sospetti ed evitare potenziali situazioni pericolose, i carabinieri si sono mimetizzati tra i bagnanti, tanto che hanno indossato il costume.

In una nota diffusa dall’Arma si spiega che il giovane è stato fermato nella mattinata di ieri mentre si apprestava a raggiungere la spiaggia. Una volta individuato l’obiettivo è scattato il blitz. Il latitante è stato bloccato dai carabinieri poco prima del suo arrivo sull'arenile.

Piscopo non era più reperibile dallo scorso 25 aprile, quando era riuscito a sottrarsi ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la quale i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna avevano arrestato 27 persone, tra boss e gregari ritenuti far parte del gruppo criminale. L’operazione, però, non poteva dirsi conclusa. All’appello mancavano il già citato Piscopo ed il 31enne Gennaro Alterio, anch’egli sfuggito al blitz.

La latitanza di quest’ultimo è stata breve. Alterio era stato catturato poco meno di un mese dopo: lo scorso 21 maggio, infatti, il 31enne era stato rintracciato e fermato ancora dai carabinieri mentre si trovava su una spiaggia della nota località balneare di Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno.

L'operazione condotta ieri ha permesso di chiudere un capitolo. Con il fermo di Piscopo, infatti, tutti i 29 destinatari delle misure cautelari dello scorso 25 aprile sono stati arrestati.