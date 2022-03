Tenta di violentarla in pieno giorno: arrestato marocchino

Un extracomunitario di 51 anni di origini marocchine, senza fissa dimora, ha tentato di violentare una donna in pieno giorno a Napoli. Fortunatamente la vittima è stata salvata dall’arrivo di alcuni passanti. Il fatto è avvenuto nel capoluogo campano nella giornata di ieri, venerdì 25 marzo, quando mancavano ormai pochi minuti alle 13. La donna, una 31enne proveniente dal casertano, stava percorrendo a piedi da sola via Ponte della Maddalena, nella zona del porto, quando qualcuno ha iniziato a seguirla. Neanche il tempo per la donna di rendersi conto di essere pedinata che l’uomo, un extracomunitario di origini marocchine, la spinge a terra con violenza.

L'ha sbattuta a terra e si è tolto i pantaloni

A quel punto la vittima si ritrova sdraiata sull’asfalto, con il suo aggressore che le blocca le mani e incomincia a spogliarla. Subito dopo si abbassa i pantaloni per tentare una violenza carnale nei confronti della 31enne, che inizia a urlare in modo disperato cercando di attirare l’attenzione di qualcuno. Fortunatamente le sue grida arrivano ad alcune persone, diversi passanti e anche operai che stavano lavorando in un cantiere poco lontano dal luogo dell’aggressione. Questi corrono in suo aiuto ma, prima di mettere in fuga lo straniero, pensano ad allertare le forze dell’ordine. La vittima viene soccorsa e i carabinieri giunti sul posto si mettono sulle tracce dell’aggressore che si era dato alla fuga, inseguito dai passanti che avevano assistito alla scena ed erano intenti a comunicare ai militari la direzione presa dal fuggiasco. I carabinieri del nucleo radiomobile riescono a rintracciare l’extracomunitario in Piazza Guglielmo Pepe, dove lo bloccano, lo ammanettano e lo trasferiscono in caserma.

Il fermato: marocchino senza fissa dimora

Secondo quanto emerso dai controlli si tratta di un 51enne di origini marocchine, senza fissa dimora. Con ogni probabilità potrebbe trattarsi di una delle tante persone che hanno trovato riparo all’interno della baraccopoli ai piedi dell'ex mercato del pesce o anche nella parte che corre parallela all'antico ‘ponte della Maddalena’, davanti al porto. Il fermato è stato poi portato in carcere e nelle prossime ore dovrà rispondere di violenza sessuale. La vittima è stata accompagnata in ospedale, dove i medici che l’hanno avuta in cura hanno giudicato le ferite riportate durante l’aggressione subita guaribili in circa una decina di giorni. Da sottolineare che la violenza è avvenuta in un giorno lavorativo, il venerdì, in pieno giorno.

