Minaccia di buttarsi, ponte chiuso da più di un giorno

“Ho fatto un grosso guaio” questa è una della poche parole che un uomo di 48 anni sta ripetendo da ore e ore, mentre si trova aggrappato a una grata del ponte del raccordo che collega Pianura a Vomero (Napoli), minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto.

È ormai più di un giorno che l'uomo si trova lì ma, almeno fino ad ora, nessuno è stato in grado di fargli cambiare idea e di trarlo in salvo.

L'allarme è scattato mercoledì mattina, intorno alle 7, quando alcuni automobilisti hanno notato l'uomo mentre si sporgeva dal ponte col chiaro intento di farla finita. Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno raggiunto la zona al più presto, prendendo tutte le precauzioni del caso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco, la polizia municipale, gli operatori del 118 e addirittura uno psicologo. La strada è stata chiusa per consentire ai soccorritori di occuparsi del 48enne. I vigili del fuoco hanno inutilmente cercato di posizionare un gonfiabile per attutire la caduta del disperato, ma vedendoli procedere l'uomo ha urlato urlato loro di fermarsi. In caso contrario, si sarebbe buttato.

Il raccordo Pianura-Vomero è di fatto chiuso da un giorno, cosa che non ha mancato di provocare irritazione da parte degli altri cittadini. Qualche esasperato, pare, avrebbe addirittura gridato al 48enne di lanciarsi e farla finita.

Fino ad ora nessuna argomentazione avrebbe avuto effetto sul 48enne, concentrato unicamente sul proprio dolore. L'uomo continua a tenersi aggrappato al ponte, lasciando penzolare i piedi nel vuoto. I soccorritori non sono riusciti a fargli cambiare idea, così come il figlio, accorso sul posto.

“ Ho fatto un grosso guaio ” ha continuato a ripetere il 48enne. E ancora: " Non c’è rimedio” . L'uomo non mangia e non dorme da ore. Ha solo accettato una sigaretta e dell'acqua. Dalle poche informazioni trapelate, pare che risieda nel Rione Traiano di Napoli. Ancora ignote le ragioni della sua disperazione. Secondo alcune voci, l'uomo avrebbe dei problemi familiari, in particolare si parla di un rapporto difficile con la moglie.

Le trattative sono ancora in corso. La strada è ormai chiusa da più di 24 ore.