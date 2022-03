Muore a 37 anni dopo tre interventi chirurgici di estetica: la procura apre un’inchiesta

Sabato scorso aveva subito, nell’arco della stessa giornata, tre interventi chirurgici estetici durati circa cinque ore ma, dopo che i medici avevano rassicurato i familiari sulla riuscita delle operazioni, la donna si è sentita male e, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dello staff sanitario, è morta.

Vanessa Cella, 37 anni, originaria del quartiere Arenaccia di Napoli, ha perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, dopo gli interventi eseguiti nella clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. I parenti della vittima hanno denunciato l’accaduto e la procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Come riporta il quotidiano napoletano Il Mattino, la 37enne si sarebbe sottoposta contemporaneamente a una rinoplastica, una liposuzione e una mastoplastica additiva, tre diversi interventi chirurgici. Diverse ore sotto i ferri, ma tutto sembrava andare per il meglio. Solo successivamente Vanessa ha perso i sensi e, dopo i primi tentativi di rianimarla, è stato deciso di trasferirla all’Ospedale del Mare di Napoli, dove però sarebbe giunta già priva di vita. La famiglia della donna protesta anche per un presunto ritardo dell’ambulanza del 118.

Attualmente la salma è stata sequestrata dal magistrato di turno in attesa dell’autopsia. Solo dopo il corpo della donna verrà riconsegnato ai parenti per la celebrazione del funerale.