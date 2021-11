Tutto quello da sapere prima di vedere Gomorra

"Gomorra - La Serie" torna questa sera sugli schermi. La serie prodotta da Cattleya arriva al suo epilogo: la quinta e ultima stagione. Protagonista davanti e dietro la cinepresa sarà di nuovo Ciro Di Marzio, l'Immortale, al secolo Marco D'Amore.

L'attore nato a Caserta, infatti, dirigerà i primi due episodi della nuova stagione che saranno visibili in Italia questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic e on demand. In streaming anche su Now Tv.

La colonna sonora che aprirà la prima puntata è stata affidata agli Almamegretta. La canzone è "Aria" e fa parte di un ep di 6 tracce chiamato: "Napoli C. le / Düsseldorf". "È la nostra sceneggiata elettro- rap- rock", così viene definito dai due cantanti, Lucariello e Raiz.

Saranno condotti da Marco D'amore anche gli episodi 3, 4, 5 e 9. Il numero 6, 7, 8 e 10 invece hanno la regia di Claudio Cupellini.

Dove eravamo rimasti (spoiler)

Genny Savastano è costretto alla latitanza e per questo si è rifugiato in un bunker. A Napoli, completamente nel caos, ci sono i Levante che hanno annunciato vendetta. Genny è quindi costretto a tornare miezz a via. L'unico suo alleato è Don Angelo detto 'O Maestrale, boss di Ponticelli. Quest'ultimo è interpretato da Mimmo Borrelli e sarà un nuovo personaggio. È proprio con lui che Genny preparerà n piano per riprendersi la sua famiglia, eliminare i nemici e tornare libero. Nemici che non sono solamente i tre fratelli ma anche Don Aniello, interpretato da Nello Mascia.

Il vero ritorno però è quello di Ciro Di Marzio. L'incontro con Genny avverrà a Riga. L'Immortale si trova nella capitale della Lettonia dopo lo scontro a fuoco avuto con Genny da Don Aniello il quale lo ha salvato. Ciro deve incontrare a breve il nuovo socio russo e Don Aniello è morto. Ci si domanda quindi chi è che procurerà la cocaina.

Il ruolo di Napoli