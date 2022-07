Nuovo colpo della banda del buco: i ladri sfondano il pavimento e tengono in ostaggio titolare e clienti

Sono sbucati dal pavimento di una gioielleria dopo aver scavato un tunnel e hanno preso in ostaggio il titolare del negozio e alcuni clienti. È stato messo a segno ad Aversa, in provincia di Caserta, l’ennesimo colpo da parte di una banda di malviventi. A darne notizia è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, molto attivo sui social, che ha pubblicato il video della rapina sulla sua pagina Facebook. I ladri, dopo aver creato un passaggio nelle fognature hanno fatto irruzione nella gioielleria per farsi consegnare i soldi dell’incasso e la mercanzia. L’episodio è accaduto sei giorni fa. A parlarne sui social media è lo stesso titolare del negozio di preziosi.

“Poco meno di dieci minuti – ha scritto il commerciante – per distruggere oltre quarant’anni di carriera. Tutta la mia famiglia è sotto choc, ma quello che è successo mi deve fornire la forza per tutelare tutti i miei colleghi, nessuno merita di provare ciò che ieri mi è capitato” . Un familiare del gioielliere si è rivolto al consigliere Borrelli, il quale ha pubblicato lo sfogo per l’ennesimo atto criminale compiuto sul territorio. “Qualche giorno fa, ad Aversa – ha evidenziato la parente del commerciante – la banda del buco ha svaligiato la gioielleria della mia famiglia, tenendo in ostaggio il titolare e due persone presenti con lui al momento in cui hanno fatto irruzione, dalle fogne, sfondando il pavimento. Era da un mese che il titolare aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine perché aveva notato movimenti strani fuori al negozio e crepe nel pavimento” .