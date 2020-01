"A oggi nessun caso di coronavirus in Campania"

“Il messaggio che voglio lanciare ai nostri concittadini è di avere grande tranquillità e di evitare allarmismi inuili: a oggi, in Campania, non abbiamo nessun malato di coronavirus”. Lo ha detto il governatore della Regione Vincenzo De Luca durante l’intervista rilasciata questa mattina a Radio Crc. De Luca ha aggiunto: “Abbiamo due coppie di sposi cinesi che sono venute in viaggio di nozze in Italia. Stiamo facendo gli accertamenti all’ospedale Cotugno per queste due coppie e non hanno nessun problema, non hanno nessuna infezione. C’è un terzo caso per cui abbiamo inviato a Roma un campione di sangue, aspettiamo in giornata per avere l’esito". De Luca ha invitato ancora alla calma: "Evitiamo di immaginare che ogni colpo di tosse, ogni linea di febbre, possa essere una possibile infezione. Noi, comunque, siamo assolutamente attrezzati. Nella riunione di ieri abbiamo invitato i cittadini a completare le vaccinazioni anti influenzali per evitare drammatizzazioni e confusioni tra problemi legali all’influenza e quelli di altro tipo”. Quindi ha concluso sul tema: ”Trasmetteremo tutte le informazioni, in maniera aggiornata e scientificamente fondate. Nessun allarmismo, abbiamo un rapporto quotidiano con il Ministero della salute”.

Il caso dubbio riguarda un 28enne cinese che è in isolamento all’ospedale Cotugno e che, come riporta Il Mattino, era giunto a Napoli, dove alloggiava in un bed e breakfast del centro storico. Le prime analisi hanno indotto i medici della struttura napoletana a voler verificare meglio il suo stato di salute, inviando i campioni all’ospedale Spallanzani di Roma per eseguire i test. Nella giornata di oggi si avranno i risultati.

Ieri sera, intanto, si è tenuta una riunione a Palazzo Santa Lucia a Napoli tra i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere campane, convocata proprio dal governatore De Luca. Dall’incontro, come ha fatto sapere la Regione in una nota,: “è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento”. E non solo: “Dalla riunione è emersa innanzitutto una prima necessità: evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del coronavirus. La fotografia della situazione in Campania ad oggi è la seguente: delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr). Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall'area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi”.

La priorità, dunque, resta quella di “ dare serenità ai nostri concittadini”, e pertanto la Rgione ha fatto sapere che: “è stata costituita una task force coordinata dal Cotugno, che rimane l'ospedale di riferimento per casi rilevanti e non banali. In ogni Asl e negli ospedali sono attive strutture in grado di verificare le condizioni reali del paziente”. Infine l’appello e, quindi, il monito ai cittadini: “Si invita la popolazione a incrementare le vaccinazioni antinfluenzali soprattutto in questo periodo in cui si rischia di determinare un allarme ingiustificato con affluenza immotivata e inutile nei Pronto Soccorso. Ogni informazione sarà canalizzata a livello regionale e si invitano i cittadini ad attenersi a queste sole informazioni, d'intesa e in stretta collaborazione con il Ministero della Salute”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?