Pubblica sui social le foto del figlio senza il consenso della madre: il giudice ordina la cancellazione

Finisce in tribunale, sulla scrivania di un giudice, la vicenda privata di una coppia separata di Portici, nel Napoletano. Curioso l’oggetto del contendere: la donna contesta all’ex compagno e a una sua cugina la pubblicazione delle foto del figlio di quattro anni sui loro profili Facebook. Per la madre, che ha provato in tutti i modi a dissuadere l’uomo e la familiare a cancellare le immagini prima di denunciare l’accaduto, è pericoloso mostrare in pubblico il volto del bambino. E il magistrato della prima sezione civile Carla Hubler ha dato ragione alla donna: quelle foto vanno eliminate. La rete internet è una jungla dove navigano pedofili e malintenzionati ed è meglio non correre rischi.

I due genitori, che non sono mai sposati, neanche dopo il concepimento del figlio, si erano lasciati già da tempo e i rapporti erano peggiorati sempre di più. Lei, molto più riservata dell’ex compagno, non concepiva che le foto del figlio venissero pubblicate sui social network e continuava a litigare con il padre del bambino e con una sua cugina, la quale faceva la stessa cosa del familiare. Di fronte alla testardaggine dei due, la donna ha deciso di rivolgersi a un giudice, chiedendo anche il risarcimento del danno. Le persone accusate hanno cercato di difendersi adducendo alla loro buona fede e alla ristretta cerchia di persone che visualizzavano le immagini contestate.