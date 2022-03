Striscione choc contro Napoli. Spalletti: "Bandire questi tifosi dagli stadi"

La condanna per lo choccante striscione dei tifosi veronesi esposto fuori lo stadio Bentegodi prima della partita di calcio Verona-Napoli è stata unanime. Tutti in Italia si sono indignati per quel messaggio che istiga all’odio e alla violenza, condito, come sempre, dai cori razzisti nei confronti dei napoletani e dei calciatori di colore della squadra partenopea, un classico delle gare tra la formazione scaligera e gli azzurri. Ma questa volta si è oltrepassato il limite, con lo striscione che riportava le bandiere di Russa e Ucraina, oltre alle coordinate geografiche della città di Napoli. Un chiaro invito a bombardare la città del Vesuvio da parte di un gruppo di ultras veronesi.

Il giorno dopo c’è solo sdegno per questo gesto vigliacco e deprimente. Tra i primi a intervenire è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il quale ha scritto su Twitter: “Lo sport non deve mai incitare alla guerra. Lo striscione non offende solo Napoli, ma l'intero popolo ucraino. Rispondiamo con la forza della ragione e della fratellanza alla stupidità e all'odio” . Sulla stessa lunghezza d’onda lo scrittore Maurizio De Giovanni che ha sottolineato sui social network come oramai si è andati oltre la discriminazione e il razzismo. Anche l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto per stigmatizzare l’increscioso episodio. “Ora basta - ha dichiarato a la Repubblica il mister – il calcio deve bandire per sempre questi personaggi dagli stadi, che dovrebbero essere dei luoghi di aggregazione, festa. Ce l'ho pure con i nostri sostenitori, non solo con quelli avversari” .