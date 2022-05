Sorelle sfregiate con l’acido: notte di paura nel cuore di Napoli

La spirale di folle e sconcertante violenza che attanaglia Napoli non si arresta. La scorsa notte nel mirino di alcuni balordi criminali sono finite due sorelle di 17 e 24 anni. Le giovani sono state ustionate con dell'acido mentre si trovavano in strada in corso Amedeo di Savoia, la lunga arteria di collegamento che da Capodimonte conduce in centro.

Tutto è avvenuto all’improvviso. Era da poco passata l’una quando le ragazze sono state avvicinate e aggredite, senza un apparente motivo, da altre giovani. Queste ultime avrebbero lanciato contro le due sorelle dell'acido e, poi, si sarebbero allontanate a bordo di tre scooter. Tutto è avvenuto nel giro di pochi secondi.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i paramedici del 118 che hanno prestato in loco i primi soccorsi. Fin da subito la situazione è apparsa delicata tanto che per le due sorelle si è reso necessario il trasporto all’ospedale Cardarelli di Napoli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno dove è presente il reparto specializzato per le ustioni.

La 24enne è stata colpita alla guancia e al braccio destro mentre la sorella ha riportato ustioni al naso e alla guancia destra. L’acido, per fortuna, non ha centrato le orbite oculari delle due sventurate. Le condizioni delle pazienti non sono gravi.

I poliziotti del commissariato San Carlo Arena hanno raccolto le prime dichiarazioni delle ragazze e hanno avviato le indagini. Agli agenti le vittime, seppur sotto choc, hanno raccontato di essere state avvicinate improvvisamente da tre scooter, guidati da ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero.

Una di queste avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le sorelle hanno anche spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Non si esclude che dietro la violenza possa esserci una ritorsione per un litigio tra giovani. Le indagini proseguono: i poliziotti sono al lavoro per far luce sul caso e dare un volto ai responsabili della folle azione.